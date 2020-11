マンガアプリ「マンガドア」内にて、『バンドリ!』プロジェクトより『RAiSe! The story of my music』の配信が決定したことが発表された。

『RAiSe! The story of my music』

キャラクターとリアルライブがリンクする、次世代のガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!』。『RAiSe! The story of my music』は、アニメ2nd Seasonにも登場し、第三のリアルバンドとしても活躍する「RAISE A SUILEN」のアニメでは語りきれない5人の素顔に迫る内容になっているとのこと。

(C)しいはらりゅう (C)BanG Dream! Project (C)BUSHIROAD MEDIA