ミニアニメ『Re:ゼロから始める休憩時間(ブレイクタイム)』2nd seasonの第4話が、2020年7月31日(金)20:00よりYouTubeにてプレミア公開される。
第4話は、ロズワール邸の新米メイド・ペトラが主人公の「ペトラのメイド奮闘記」。ペトラ目線で、ロズワール邸を紹介する。本編とはちょっと違う楽しい物語を楽しんでみよう。
■『Re:ゼロから始める休憩時間』2nd season #04「ペトラのメイド奮闘記」
【プレミア公開日時】2020年7月31日(土)20:00～
※アーカイブ配信期間：2020年8月14日(金)まで
【配信】YouTube KADOKAWAAnimeチャンネル
【出演キャスト】ペトラ：高野麻里佳、ナツキ・スバル：小林裕介、ベアトリス：新井里美、オットー：天﨑滉平
プレミア公開後は8月14日(金)までアーカイブ配信される。各詳細はアニメ公式サイトにて。
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員
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