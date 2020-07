ユニクロは東京オリンピック・パラリンピック出場内定選手を含むスウェーデンのトップアスリート11名と、過去のオリンピック出場で輝かしい成績を残したレジェンド2名で構成されるチームブランドアンバサダー「UNIQLO TEAM SWEDEN(ユニクロ チーム スウェーデン)」を結成。

ファーストリテイリンググループ上席執行役員・柳井康治氏らが7月22日に開催された発表会に登壇した。

ユニクロ、初のチームブランドアンバサダー「UNIQLO TEAM SWEDEN(ユニクロ チーム スウェーデン)」を結成

トップアスリートと共同で新コレクションを開発

2019年1月よりスウェーデンオリンピック・パラリンピックチームのメインパートナー兼オフィシャルクロージングパートナーとして、2021年開催予定の東京オリンピック・パラリンピック競技大会、2022年北京冬季オリンピック・パラリンピック競技大会など、4年間にわたってスウェーデンの代表選手団と大会関係者に商品を提供するユニクロ。

「UNIQLO TEAM SWEDEN」のメンバー13名は、今後さまざまなプロジェクトに参加し、ユニクロとスウェーデンオリンピック・パラリンピック委員会とのパートナーシップ強化、ユニクロのクオリティ・イノベーション・サステナビリティ(持続可能性)に関する取り組みを伝えていく。

これまでユニクロは、国内外6名のトップアスリート個人をグローバルブランドアンバサダーとして迎えてきたが、選手とチーム単位で契約することは初めてとなる。

「UNIQLO TEAM SWEDEN」のメンバー13名

発表会ではユニクログローバルブランドアンバサダーの錦織圭選手、国枝慎吾選手からの動画メッセージが紹介され、錦織選手は「チームスウェーデンが新たにユニクロファミリーの一員となり、一緒に世界のスポーツを盛り上げていけることを嬉しく思います。スウェーデンに10年前に行ったことがありますが、とても綺麗な街で、人々もすごく優しかったのを覚えています」とコメントを寄せた。

遠藤真廣氏

ユニクロの遠藤真廣氏は「UNIQLO TEAM SWEDEN」との活動について、「ひとつはユニクロのLifeWearコレクション開発への参画です。革新性・品質・サステナビリティという3要素を兼ね備え、世界トップレベルのアスリートが競技中はもちろん、日常生活でも満足できる全く新しいコレクションの開発をユニクロの生産チームと共にワンチームになって進め、2021年初夏に世界で販売を開始します」と説明。

2021年開催予定の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、ユニクロはスウェーデンオリンピック・パラリンピック委員会と共に未来に向けた共同声明「TOGETHER FOR THE FUTURE」を発表し、2020年内に新プロジェクト「DREAM PROJECT by UNIQLO」を立ち上げるとした。

サッカーやテニスを楽しめる移動式のモジュール施設

この社会貢献プログラムでは、サッカーやテニスを楽しめる移動式のモジュール施設を開発し、スウェーデンの主要都市を巡りながらトップアスリートたちとの交流を通して、アクティブで健康的な過ごし方を学び、体験する場を多くの若者や子供たちに提供する。

「UNIQLO TEAM SWEDEN」もこの活動に参加予定する予定で、柳井氏は「コロナによって企業の在り方も変わってきていると痛感しています。『UNIQLO TEAM SWEDEN』13名のアスリートの方々と新しいコレクションを世に送り出すと共に、次の時代につながる、新しい社会貢献活動に注力していくことが我々の使命だと思っています」と語った。

柳井康治氏

また、発表会後の質疑応答で個人ではなくチームと契約を結んだ理由について聞かれた柳井氏は、「多様な価値観や、それぞれの競技に合わせて求められる機能性について、我々も気づけなかったことをたくさん学ばせてもらっており、大きな利点だと感じています。これまで以上に多くの人々と共に成長していくことが大切な時代になってきていると感じていて。ユニクロの“LifeWear”という、あらゆる人々により豊かな生活を過ごしていただくための商品づくりに対して、非常に有益であると確信しました」とも述べていた。

なお、スウェーデンのユニクロの店舗とオンラインストアでは、東京オリンピック・パラリンピックの際にスウェーデン選手団を応援する公式ウェアのひとつ「SWEグラフィックTシャツ」を7月23日より販売。

世界的なコラージュアーティストで「UT」でもおなじみの河村康輔氏がデザインしたこのTシャツはスウェーデン限定販売だが、今回の「UNIQLO TEAM SWEDEN」発表を記念して、抽選で13名に当たるTwitterプレゼントキャンペーンも実施している。気になる方はTwitterユニクロ公式アカウントで詳細をチェックしてほしい。