『バンドリ』より「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYSキービジュアルや、舞台「We are RAISE A SUILEN～BanG Dream! The Stage～」の劇場販売ブロマイドが公開された。
今回は、「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYSのうちDAY2：RAISE A SUILEN 「THE DEPTHS」ならびにDAY3：Poppin'Party、前島亜美(Pastel＊Palettes 丸山彩役) with RAISE A SUILEN、Morfonica 「Special Live ～Summerly Tone♪～」のキービジュアルが公開された。
なお、DAY1：Roselia 「Einheit」のキービジュアルについては、Roselia 2nd Album『Wahl』発売記念生配信にて公開されるとのこと。
また、「We are RAISE A SUILEN～BanG Dream! The Stage～」のグッズであるブロマイドが初公開された。ブロマイドはブシロードEC SHOPにて7月15日より通販を予定している。
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