『月刊ブシロード』2020年8月号が発売中。

今号の表紙は、7月15日~19日開催の舞台「We are RAISE A SUILEN~BanG Dream! The Stage~」イラストキービジュアル。そして、今月号より『アサルトリリィ』の舞台を元にしたコミカライズ『アサルトリリィ League of Gardens -full bloom-』がスタートする。付録は「・カードファイト!!ヴァンガード PRカード」。また、電子書籍版も配信も開始予定。価格は850円。

(C)BDP (C)Craft Egg Inc. (C)A・a/AP (C)BUSHI (C)HiBiKi Radio Station (C)BME illust :月並甲介