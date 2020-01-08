日本最古のレコード会社である日本コロムビアが、2020年に創立110周年を迎えることを記念して、同社に所属する女性声優のアーティストが集結するコンサートを開催することが発表された。

『日本コロムビア創立110周年記念「#コロちゃんフェス supported by animelo mix」』と銘打たれた本イベントに出演するのは、悠木碧、内田彩、伊藤美来、村川梨衣、Machico、和氣あず未、富田美憂の7名。同イベントは2020年6月7日、神奈川県のパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される。チケットは現在、animelo mixにて最速先行申し込み受付がスタート。出演アーティストのCD封入先行も行われる。

さらに、イベントテーマソング「夏休みが来るまえに」(歌：悠木碧、内田彩、伊藤美来、村川梨衣、Machico、和氣あず未、富田美憂)も解禁されているので、あわせてチェックしておきたい。

●日本コロムビア設立110周年記念イベント「#コロちゃんフェス」特報映像

■日本コロムビア創立110周年記念「#コロちゃんフェス supported by animelo mix」開催概要

【出演】悠木碧、内田彩、伊藤美来、村川梨衣、Machico、和氣あず未、富田美憂

【公演日】2020年6月7日(日) 開場16:00／開演17:00

【会場】パシフィコ横浜 国立大ホール

【チケット価格】全席指定 8,250円(税込)

日本コロムビア創立110周年記念「#コロちゃんフェス supported by animelo mix」の詳細はイベント公式サイトにて。