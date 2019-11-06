2019年11月8日より全国公開となった『Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆』のキャスト登壇舞台挨拶が追加決定した。
追加舞台挨拶は、11月16日(土)に横浜と川崎にて実施。登壇予定キャストは、エミリア役・高橋李依とパック役・内山夕実となっている。
■横浜ブルク13・舞台挨拶
【劇場】横浜ブルク13
【上映回】2019年11月16日(土) 9:30の回(上映後 舞台挨拶)
【料金・席種】2,100円均一(税込)／全席指定
■TOHOシネマズ川崎・舞台挨拶
【劇場】TOHOシネマズ川崎
【上映回】2019年11月16日(土) 13:00の回(上映後 舞台挨拶)
【料金・席種】2,100円均一(税込)／全席指定
■川崎チネチッタ・舞台挨拶
【劇場】川崎チネチッタ
【上映回】2019年11月16日(土) 15:00の回(上映後 舞台挨拶)
【料金・席種】2,100円均一(税込)／全席指定
チケットの先行プレリザーブ(先行抽選販売受付)は、本日11月6日(水)11:00～11月11日(月)11:00、一般販売は11月13日(水)～となっている。各詳細は公式サイトにて。
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会