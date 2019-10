アニメ専門チャンネルのアニマックスが主催するアニメミュージックライブイベント「ANIMAX MUSIX 2019 KOBE」のDAY1が10月27日、兵庫・神戸ワールド記念ホールにて開催。関西では初の2日間連続での実施となった。

「ANIMAX MUSIX 2019 KOBE」

毎年さまざまな企画で観客たちを楽しませる本イベント。今回は、事前のアンケートで歌ってほしい楽曲やコラボレーションを募るおなじみのFUN SELECTIONのほか、タオルを振り回して盛り上がれる楽曲を集めた「タオル曲 SELECTION」、雑誌『週刊少年マガジン』60周年を記念し、同誌の中でTVアニメ化された作品の楽曲を歌う企画などを行った。

本イベントには出演が発表されていたアーティスト以外に、先日1stシングルを発売したばかりの声優・鬼頭明里が登場。最近デビューしたアーティストの中から今後の活躍が期待される「レコメンド枠」としての出演となった。彼女はTVアニメ『超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです!』のEDテーマ曲「dear my distance」と1stシングルの表題曲「Swinging Heart」の2曲を披露。堂々としたパフォーマンスで、抜擢された期待に応えた。

そして、トリを務めたのはメジャーデビュー15周年を迎えるKOTOKO。メドレーを含む全6曲を歌い上げた。珠玉のアニメソングの数々は聞き馴染みのある曲ばかり。今後も色褪せることはないだろう。

出演者全員が集結し、ラストナンバーとして歌唱したのは、『週刊少年マガジン』で連載されていた漫画作品を原作としたTVアニメ『スクールランブル』のOPテーマ曲「スクランブル」。最後まで熱が冷めることなく、3時間30分に及ぶアニメミュージックライブイベントの幕は閉じた。

●「ANIMAX MUSIX 2019 KOBE DAY1」セットリスト



M1.黄昏のスタアライト【TVアニメ『グリザイアの楽園「カプリスの繭」編』】 / 南條愛乃

M2.サヨナラの惑星【TVアニメ「グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION」】/ 南條愛乃

M3.新世界【アプリ『グリザイア クロノスリベリオン』】 / 南條愛乃

M4. クローバー♣かくめーしょん(とりぷるふぃーりんぐ (和久井優、金澤まい、今村彩夏) )【TVアニメ『三者三葉』/ Machico × Run Girls, Run!

M5.SAVIOR OF SONG(ナノ feat. MY FIRST STORY)【TVアニメ「蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐」】 / TRUE

M6.アイム・ア・ビリーバー(SPYAIR)【TVアニメ「ハイキュー!! セカンドシーズン」】 / KOTOKO × Raychell from RAISE A SUILEN

M7.Rainbow Planet【アニメ「プラネット・ウィズ」】 / 渕上舞

M8.リベラシオン【TVアニメ「ユリシーズ ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士」】 / 渕上舞

M9."Share the light【TVアニメ「アサシンズプライド」】 / Run Girls, Run!

M10.キラリスト・ジュエリスト~ダイヤモンドスマイル メドレー【TVアニメ「キラッとプリ☆チャン」】 / Run Girls, Run!

M11.Invincible Fighter【TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード」】 / RAISE A SUILEN

M12.EXPOSE 'Burn out!!!' / RAISE A SUILEN

M13.激動(UVERworld)【TVアニメ「D.Gray-man」】 / RAISE A SUILEN

M14.Hello,shooting-star(moumoon)【TVアニメ「暗殺教室」】 / 渕上舞

M15.SHOOT!(RO-KYU-BU! (花澤香菜、井口裕香、日笠陽子、日高里菜、小倉唯))【TVアニメ「ロウきゅーぶ!」】 / 小倉唯 × KOTOKO

M16.fantastic dreamer【TVアニメ「この素晴らしい世界に祝福を!」】 / Machico

M17.1ミリ Symphony【「映画 この素晴らしい世界に祝福を!紅伝説」】 / Machico

M18.Sincerely【TVアニメ「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」】 / TRUE

M19.BUTTERFLY EFFECTOR【TVアニメ「ひなろじ ~from Luck & Logic~」】 / TRUE

M20.Blast!【「劇場版 響け!ユーフォニアム」】 / TRUE

M21.dear my distance【TVアニメ「超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです!」】 /鬼頭明里

M22.Swinging Heart / 鬼頭明里

M23.Raise 【TVアニメ「カンピオーネ! ~まつろわぬ神々と神殺しの魔王~」】 / 小倉唯

M24.Destiny【TVアニメ「Z/X Code reunion」】 / 小倉唯

M25.Honey♥Come!!【TVアニメ「城下町のダンデライオン」】 / 小倉唯

M26.風待ちジェット(坂本真綾)【TVアニメ「ツバサ・クロニクル」】 / 南條愛乃

M27.7 -seven-(FLOW×GRANRODEO)【TVアニメ「七つの大罪」】 / TRUE × Machico

M28.ハヤテのごとく!【TVアニメ「ハヤテのごとく!」】 / KOTOKO

M29.Re-sublimity~Special Life!~Light My Fire~→unfinished→ メドレー/ KOTOKO

M30.being【TVアニメ「灼眼のシャナ」】 / KOTOKO

M31.スクランブル(堀江由衣 with UNSCANDAL)【TVアニメ「スクールランブル」】 / 全員