声優、そしてアーティストとして活躍する水樹奈々が、アニメ「魔法少女リリカルなのは」シリーズ15周年を記念して、シリーズ歴代挿入歌のライブ映像と、「Pray」のMusic Video(Full ver.)を公開した。
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pray
今回公開された映像は、「Take a shot」(LIVEDOM 2006 -BIRTH-)、「BRAVE PHOENIX」(LIVE PARK 2016)、「Don't be long」(LIVE CASTLE 2011 -KING'S NIGHT-)、「Sacred Force」(LIVE UNION 2012)、「Invisible Heat」(LIVE ISLAND 2018)、「GET BACK」(LIVE GRACE 2019 -OPUSIII-)のライブ映像6曲に加え、「Pray」のMusic Video(Full Ver.)など全7曲となっている。
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Take a shot
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BRAVE PHOENIX
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Don't be long
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Sacred Force
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Invisible Heat
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GET BACK
●水樹奈々「Take a shot」（NANA MIZUKI LIVEDOM 2006 -BIRTH-）
●水樹奈々「BRAVE PHOENIX」（NANA MIZUKILIVE PARK 2016）
●水樹奈々「Pray」MUSIC CLIP（Full Ver.）
●水樹奈々「Don’t be long」（NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011 -KING'S NIGHT-）
●水樹奈々「Sacred Force」（NANA MIZUKI LIVE UNION 2012）
●水樹奈々「Invisible Heat」（NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018）
●水樹奈々「GET BACK」（NANA MIZUKI LIVE GRACE 2019 -OPUSIII-）