童話の主人公を形にするフィギュアシリーズ、「FairyTale-Another」より「リトル・マーメイド」が1/8スケールフィギュアとなって2019年12月に発売される。価格は19,800円(税抜)。

「リトル・マーメイド」はイラストレーター・藤ちょこ氏描きおろしのイラストを立体化。

実際のフィギュアでは、躊躇と決心の入り混じった哀愁漂う表情、神秘的な水の世界を体現する絶妙な躍動感、鮮やかな鱗の一枚に至るまで、繊細に作りこんでいるとのこと。

