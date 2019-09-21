2019年1月～3月にTBS、BS-TBSにて放送されたTVアニメ『グリムノーツ The Animation』の本編全12話を収録したBlu-ray BOX「グリムノーツ The Animation Complete Blu-ray」。その発売記念イベント【10月公演】のチケット一般販売が、2019年9月21日(土)10時よりスタートする。

「グリムノーツ The Animation Complete Blu-ray」発売記念イベント【10月公演】は、2019年10月6日(日)に、東京・科学技術館サイエンスホールにて開催。イベントには、逢坂良太(エクス役)、上田麗奈(レイナ役)、水島大宙(ロキ役)、大久保瑠美(ジャンヌ・ダルク役)、間島淳司(ロビン・フッド役)の出演が予定されている。チケットの一般販売はきゃにめ特設サイトにて、9月21日(土)10時よりスタート。

なお、イベント来場者特典も決定し、来場者には特製クリアファイルがプレゼントされるので、こちらもチェックしておきたい。各詳細はアニメ公式サイトにて。

●「グリムノーツ The Animation Complete Blu-ray」発売記念イベント【10月公演】

【開催日時】2019年10月6日(土) 開場17時00分/開演18時00分

【会場】科学技術館 サイエンスホール(東京都千代田区北の丸公園2-1)

【出演者】逢坂良太(エクス役)、上田麗奈(レイナ役)、水島大宙(ロキ役)、大久保瑠美(ジャンヌ・ダルク役)、間島淳司(ロビン・フッド役)/MC兼任

【チケット料金】4,500円(税別)/全席指定

【来場者特典】特製クリアファイル

【一般販売】2019年9月21日(土)10時00分～

※1人2枚まで

※先着販売(予定枚数に達し次第、終了となる)

※申し込みにあたり、きゃにめ会員登録(無料)が必要となる。

※イベントの開催時間・出演者などは都合により変更になる場合がある。

(C)SQUARE ENIX/グリムノーツ The Animation製作委員会･TBS