「初音ミク GTプロジェクト」より「レーシングミク 2018 Challenging to the TOP」が1/7スケールフィギュアで登場。2019年9月に発売される。価格は13,704円(税抜)。

「初音ミク GTプロジェクト」は、"ファンと共に走るレーシングチーム"をスローガンに掲げるモータースポーツプロジェクト。グッドスマイルレーシングが中心となり。2008年から日本国内最高峰の自動車レース「SUPER GT」のGT300クラスに参戦を続けている。

実際のフィギュアでは、イラストレーター、かんざきひろ氏によるレーシングミクのビジュアルを立体化したもの。グラデーションのかかったツインテールをなびかせ、笑顔を浮かべるミクが特徴的なフィギュアとなっているとのこと。

