ツイッターで「誰も羨ましがってくれない自慢」のハッシュタグがトレンド入りし多数ツイートされています。
コメントには「親指めっちゃ反る」「親指がえぐい曲がり方する」といった体自慢的なものから「猫が不思議な体勢で添い寝してくれる」「うちの犬の寝顔が可愛すぎるんです」といった、我が家のペット自慢、地元のきれいな風景自慢など、様々なコメントが投稿されています。人には理解されなくても、とにかく自分の満足が最優先！というハッシュタグに、多くのユーザーが自分だけの自慢を披露しています。
親指がえぐい曲がり方する— いずる (@izuru_tkst) August 2, 2019
#誰も羨ましがってくれない自慢 pic.twitter.com/GJqN9Prm0P
おっさんなのに手が綺麗#誰も羨ましがってくれない自慢 pic.twitter.com/F3rnB9MQcA— 🐑じん・ぎす・かん🐑 (@hituzisan_jin) August 1, 2019
猫がふすまを破るのが上手#誰も羨ましがってくれない自慢 pic.twitter.com/60fNAKGomU— 熱海 Muddy Cat (@muddycat_atami) August 2, 2019
#誰も羨ましがってくれない自慢— さにたすさんてちくわ丸の人 (@tikuwamaru0728) August 2, 2019
猫が不思議な体勢で添い寝してくれる pic.twitter.com/iuKz2tghXP
#誰も羨ましがってくれない自慢— アレキサンドライト丸 (@alexandritemaru) August 2, 2019
うちの犬の寝顔が可愛すぎるんです💦 pic.twitter.com/KYxNiUrTMZ
ハートのぶどうがあった— レン タイに行きタイ (@ren_drasutaP) August 2, 2019
#誰も羨ましがってくれない自慢 pic.twitter.com/7mR9BLyAxM
#誰も羨ましがってくれない自慢— 雷亜 (@Rai5375) August 2, 2019
卵全部割ったら双子ちゃんだった pic.twitter.com/Rpvq5J5tMl
#誰も羨ましがってくれない自慢— 🌷︎華❀椿🌷︎ (@Mayu46810) August 2, 2019
何も無い田舎だけど、夕日のお空は綺麗に撮れる pic.twitter.com/ZIo7Msnck2
#誰も羨ましがってくれない自慢— すず❤紅蓮華名古屋参戦♥️ (@____suzu925____) August 2, 2019
春先限定で海がめっちゃきれい
いちばん綺麗であって欲しい真夏はくそ汚い pic.twitter.com/ssmzKlHc1d
ジャンクションをちょっとカッコよく撮影できる#誰も羨ましがってくれない自慢 pic.twitter.com/vVmQbrSCSx— fabrik_view (@hom_fab) August 2, 2019
#誰も羨ましがってくれない自慢— など (@710Nado) August 2, 2019
家に野良アヒルが居る pic.twitter.com/aNJLeUwN52
#誰も羨ましがってくれない自慢— 湖北屋 満造🌀 (@kohokuya) August 2, 2019
当家には茶運び人形がいる。 pic.twitter.com/h73Ugn4Gjp