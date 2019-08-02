ツイッターで「誰も羨ましがってくれない自慢」のハッシュタグがトレンド入りし多数ツイートされています。

コメントには「親指めっちゃ反る」「親指がえぐい曲がり方する」といった体自慢的なものから「猫が不思議な体勢で添い寝してくれる」「うちの犬の寝顔が可愛すぎるんです」といった、我が家のペット自慢、地元のきれいな風景自慢など、様々なコメントが投稿されています。人には理解されなくても、とにかく自分の満足が最優先！というハッシュタグに、多くのユーザーが自分だけの自慢を披露しています。