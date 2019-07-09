東京2020組織委員会はこのほど、東京2020大会期間中に自治体と共催する「東京2020ライブサイト」を全国29会場で実施すると発表した。

「東京2020ライブサイト」が全国29会場で実施される。会場一覧は「東京オリンピック・パラリンピック競技大会」公式ウェブサイトからもチェック可能 (C)Tokyo 2020

ライブサイトとは、誰もが競技観戦を楽しめるよう、そして大会の感動と興奮を共有できるように、競技会場外で大型スクリーンを利用した競技中継等を行い、その機会を提供する場である。

「パブリックビューイング」は競技中継のみを楽しむものであるのに対し、「ライブサイト」では競技観戦以外にも、競技体験、文化発信、大会パートナーの出展等を通じて、多種多様な催しに参加できるとのこと。

4月11日には、組織委員会が都または関係自治体と共同で主催する「東京2020ライブサイト」11会場が発表された。今回は新たに、競技会場等の所在する関係自治体と共催の18会場も追加。実施自治体ごとの詳細は以下の通り。

■札幌市

・開催場所：大通公園2丁目

・所在地：北海道札幌市中央区大通西2丁目

・実施期間：7月22日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)

■福島県

・開催場所：開成山野外音楽堂

・所在地：福島県郡山市開成1丁目5

・実施期間：詳細は今後検討・調整

■茨城県

・開催場所：茨城県庁

・所在地：茨城県水戸市笠原町978番6

・実施期間：7月23日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)

■埼玉県

・開催場所：ソニックシティ

・所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5

・実施期間：7月24日～8月9日(オリンピック)

■埼玉県及び朝霞市

・開催場所：朝霞市立総合体育館

・所在地：埼玉県朝霞市青葉台1-8-1

・実施期間：8月25日～9月6日(パラリンピック)

■狭山市

・開催場所：狭山市市民会館

・所在地：埼玉県狭山市入間川2-33-1

・実施期間：8月8日(オリンピック)

■千葉県

・開催場所：千葉県立幕張海浜公園

・所在地：千葉県千葉市美浜区ひび野2-121

・実施期間：8月1日～8月2日(オリンピック) / 8月29日～8月30日(パラリンピック)

■東京都

・開催場所：都立代々木公園

・所在地：東京都渋谷区代々木神園町

・開催場所：都立井の頭恩賜公園

・所在地：東京都三鷹市下連雀1丁目

・開催場所：高輪ゲートウェイ駅前用地

・所在地：高輪ゲートウェイ駅前

・開催場所：池袋西口公園

・所在地：東京都豊島区西池袋1丁目8番26号

・開催場所：東京都庁舎

・所在地：東京都新宿区西新宿2丁目8番1号

・開催場所：盛岡城跡公園 多目的広場

・所在地：岩手県盛岡市内丸1番37号

・開催場所：JR盛岡駅前 滝の広場

・所在地：岩手県盛岡市盛岡駅前通1番44号地先

・開催場所：勾当台公園

・所在地：宮城県仙台市青葉区本町3丁目9-2外

・開催場所：鶴ケ城公園

・所在地：福島県会津若松市追手町1番1号

・開催場所：アクアマリンパーク

・所在地：福島県いわき市小名浜辰巳町地内

・開催場所：熊本城ホール

・所在地：熊本県熊本市中央区桜町3番40号

・実施期間：区部・多摩拠点会場(都立代々木公園・都立井の頭恩賜公園)は大会期間(30日間)を基本に実施。その他会場の詳細な開催期間は今後検討・調整。

■神奈川県

・開催場所：片瀬東浜海水浴場

・所在地：神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目

・実施期間：7月24日～8月9日(オリンピック)

・開催場所：小田原城址公園

・所在地：神奈川県小田原市城内

・実施期間：8月25日～9月6日(パラリンピック)

■横浜市

・開催場所：横浜市役所アトリウム(新市庁舎)

・所在地：神奈川県横浜市中区本町6

・実施期間：7月22日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)

・開催場所：横浜文化体育館

・所在地：神奈川県横浜市中区不老町2-7

・実施期間：7月24日～8月9日(オリンピック)

■藤沢市

・開催場所：藤沢市役所本庁舎

・所在地：神奈川県藤沢市朝日町1-1

・実施期間：7月22日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)

■山中湖村

・開催場所：山中湖交流プラザきらら

・所在地：山梨県南都留郡山中湖村平野479-2

・実施期間：7月25日～7月26日(オリンピック)

■静岡県及び伊豆の国市

・開催場所：韮山時代劇場

・所在地：静岡県伊豆の国市四日町772

・実施期間(※)：7月24日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)

■静岡県及び伊東市

・開催場所：松川藤の広場

・所在地：静岡県伊東市渚町1

・実施期間(※)：7月24日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)

■静岡県及び御殿場市

・開催場所：JR御殿場駅前

・所在地：静岡県御殿場市新橋1898-3

・実施期間(※)：7月24日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)

■静岡県及び裾野市

・開催場所：須山地区研修センター

・所在地：静岡県裾野市須山587-4

・実施期間(※)：7月24日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)

■静岡県及び静岡市

・開催場所：青葉緑地

・所在地：静岡県静岡市葵区両替町2丁目から常磐町2丁目まで

・実施期間(※)：7月24日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)

※期間中最大3カ所、巡回にて実施