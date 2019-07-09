東京2020組織委員会はこのほど、東京2020大会期間中に自治体と共催する「東京2020ライブサイト」を全国29会場で実施すると発表した。
ライブサイトとは、誰もが競技観戦を楽しめるよう、そして大会の感動と興奮を共有できるように、競技会場外で大型スクリーンを利用した競技中継等を行い、その機会を提供する場である。
「パブリックビューイング」は競技中継のみを楽しむものであるのに対し、「ライブサイト」では競技観戦以外にも、競技体験、文化発信、大会パートナーの出展等を通じて、多種多様な催しに参加できるとのこと。
4月11日には、組織委員会が都または関係自治体と共同で主催する「東京2020ライブサイト」11会場が発表された。今回は新たに、競技会場等の所在する関係自治体と共催の18会場も追加。実施自治体ごとの詳細は以下の通り。
■札幌市
・開催場所：大通公園2丁目
・所在地：北海道札幌市中央区大通西2丁目
・実施期間：7月22日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)
■福島県
・開催場所：開成山野外音楽堂
・所在地：福島県郡山市開成1丁目5
・実施期間：詳細は今後検討・調整
■茨城県
・開催場所：茨城県庁
・所在地：茨城県水戸市笠原町978番6
・実施期間：7月23日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)
■埼玉県
・開催場所：ソニックシティ
・所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5
・実施期間：7月24日～8月9日(オリンピック)
■埼玉県及び朝霞市
・開催場所：朝霞市立総合体育館
・所在地：埼玉県朝霞市青葉台1-8-1
・実施期間：8月25日～9月6日(パラリンピック)
■狭山市
・開催場所：狭山市市民会館
・所在地：埼玉県狭山市入間川2-33-1
・実施期間：8月8日(オリンピック)
■千葉県
・開催場所：千葉県立幕張海浜公園
・所在地：千葉県千葉市美浜区ひび野2-121
・実施期間：8月1日～8月2日(オリンピック) / 8月29日～8月30日(パラリンピック)
■東京都
・開催場所：都立代々木公園
・所在地：東京都渋谷区代々木神園町
・開催場所：都立井の頭恩賜公園
・所在地：東京都三鷹市下連雀1丁目
・開催場所：高輪ゲートウェイ駅前用地
・所在地：高輪ゲートウェイ駅前
・開催場所：池袋西口公園
・所在地：東京都豊島区西池袋1丁目8番26号
・開催場所：東京都庁舎
・所在地：東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
・開催場所：盛岡城跡公園 多目的広場
・所在地：岩手県盛岡市内丸1番37号
・開催場所：JR盛岡駅前 滝の広場
・所在地：岩手県盛岡市盛岡駅前通1番44号地先
・開催場所：勾当台公園
・所在地：宮城県仙台市青葉区本町3丁目9-2外
・開催場所：鶴ケ城公園
・所在地：福島県会津若松市追手町1番1号
・開催場所：アクアマリンパーク
・所在地：福島県いわき市小名浜辰巳町地内
・開催場所：熊本城ホール
・所在地：熊本県熊本市中央区桜町3番40号
・実施期間：区部・多摩拠点会場(都立代々木公園・都立井の頭恩賜公園)は大会期間(30日間)を基本に実施。その他会場の詳細な開催期間は今後検討・調整。
■神奈川県
・開催場所：片瀬東浜海水浴場
・所在地：神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目
・実施期間：7月24日～8月9日(オリンピック)
・開催場所：小田原城址公園
・所在地：神奈川県小田原市城内
・実施期間：8月25日～9月6日(パラリンピック)
■横浜市
・開催場所：横浜市役所アトリウム(新市庁舎)
・所在地：神奈川県横浜市中区本町6
・実施期間：7月22日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)
・開催場所：横浜文化体育館
・所在地：神奈川県横浜市中区不老町2-7
・実施期間：7月24日～8月9日(オリンピック)
■藤沢市
・開催場所：藤沢市役所本庁舎
・所在地：神奈川県藤沢市朝日町1-1
・実施期間：7月22日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)
■山中湖村
・開催場所：山中湖交流プラザきらら
・所在地：山梨県南都留郡山中湖村平野479-2
・実施期間：7月25日～7月26日(オリンピック)
■静岡県及び伊豆の国市
・開催場所：韮山時代劇場
・所在地：静岡県伊豆の国市四日町772
・実施期間(※)：7月24日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)
■静岡県及び伊東市
・開催場所：松川藤の広場
・所在地：静岡県伊東市渚町1
・実施期間(※)：7月24日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)
■静岡県及び御殿場市
・開催場所：JR御殿場駅前
・所在地：静岡県御殿場市新橋1898-3
・実施期間(※)：7月24日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)
■静岡県及び裾野市
・開催場所：須山地区研修センター
・所在地：静岡県裾野市須山587-4
・実施期間(※)：7月24日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)
■静岡県及び静岡市
・開催場所：青葉緑地
・所在地：静岡県静岡市葵区両替町2丁目から常磐町2丁目まで
・実施期間(※)：7月24日～8月9日(オリンピック) / 8月25日～9月6日(パラリンピック)
※期間中最大3カ所、巡回にて実施