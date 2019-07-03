6日に放送される日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2019 ～時代～』(13:30～22:54)で披露される「ジャニーズシャッフルデビュー曲メドレー」の全曲目と組み合わせが3日、発表された。

今年は、時代を彩った名曲を集めた10個のスペシャルメドレーを展開。恒例のジャニーズシャッフルメドレーでは、嵐など各グループが、垣根を超えてデビュー曲メドレーを披露する。ラインナップは、次のとおり。

●ジャニーズシャッフルデビュー曲メドレーPart1

・嵐デビュー曲「A・RA・SHI」…オールラインナップ

・King ＆ Princeデビュー曲「シンデレラガール」…村上信五、八乙女光、藤ヶ谷太輔、藤井流星

・Hey! Say! JUMPデビュー曲「Ultra Music Power」…小山慶一郎、横山裕、二階堂高嗣、小瀧望、永瀬廉

・関ジャニ∞デビュー曲「浪花いろは節」…大野智、加藤シゲアキ、知念侑李、菊池風磨

・KinKi Kidsデビュー曲「硝子の少年」…松本潤、岸優太

・V6デビュー曲「MUSIC FOR THE PEOPLE」…大倉忠義、髙木雄也、玉森裕太、濵田崇裕

・TOKIOデビュー曲「LOVE YOU ONLY」…相葉雅紀、伊野尾慧、マリウス葉、中間淳太

・近藤真彦デビュー曲「スニーカーぶる～す」…オールラインナップ



●ジャニーズシャッフルデビュー曲メドレーPart2

・SMAPデビュー曲「Can’t Stop!!-LOVING-」…二宮和也、錦戸亮、亀梨和也、薮宏太、千賀健永

・KAT-TUNデビュー曲「Real Face」…手越祐也、丸山隆平、中島健人

・Sexy Zoneデビュー曲「Sexy Zone」…山田涼介、横尾渉、重岡大毅、高橋海人

・ジャニーズWESTデビュー曲「ええじゃないか」…安田章大、中丸雄一、有岡大貴、宮田俊哉、佐藤勝利

・Kis-My-Ft2デビュー曲「Everybody Go」…増田貴久、中島裕翔、桐山照史、平野紫耀

・NEWSデビュー曲「希望～Yell～」…櫻井翔、上田竜也、北山宏光、神山智洋、神宮寺勇太

・少年隊デビュー曲「仮面舞踏会」…オールラインナップ