映像配信サービス「dTV」は、アニメ化20周年記念作として、2019年8月9日(金)に公開される劇場版最新作『ONE PIECE STAMPEDE』の公開を記念して、過去に公開された劇場版「ONE PIECE」シリーズ12作品を2019年7月20日(土)より一挙配信する。

●前作『ONE PIECE FILM GOLD』ほか劇場版シリーズ12作品を見放題で一挙配信

2009年公開『ONE PIECE FILM STRONG WORLD』は興行収入48億円、2012年公開の『ONE PIECE FILM Z』の興行収入はシリーズ最高の68.7億円、2016年公開の『ONE PIECE FILM GOLD』は興行収入52億円を記録。公開されるたびに、大ヒットを巻き起こし社会現象化している劇場版シリーズだが、最新作は、世界中の海賊たちが集う海賊のための“祭り”が行われるストーリーが繰り広げられるとあって、8月の公開に向けて日に日に期待が高まっている。

そんな最新作、劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』を観る前にシリーズをおさらいすべく、dTVでは、劇場版第1作目の劇場版『ワンピース』から、前作の劇場版『ONE PIECE FILM GOLD』までの劇場版シリーズ12作品を、月額500円(税別)で見放題配信する。

配信タイトルは以下12作品となる。各詳細は特設サイトにて。

■「劇場版ワンピース」

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)東映・東映アニメーション・集英社・フジテレビ・バンダイ

■「ワンピースねじまき島の冒険」

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)東映・東映アニメーション・集英社・フジテレビ・バンダイ

■「ワンピース珍獣島のチョッパー王国」

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)東映・東映アニメーション・集英社・フジテレビ・バンダイ

■「ワンピースTHEMOVIEデッドエンドの冒険」

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)「2003ワンピース」製作委員会

■「ワンピース呪われた聖剣」

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)「2004ワンピース」製作委員会

■「ワンピースTHEMOVIEオマツリ男爵と秘密の島」

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)「2005ワンピース」製作委員会

■「ワンピースTHEMOVIEカラクリ城のメカ巨兵」

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)「2006ワンピース」製作委員会

■「ワンピースエピソード・オブ・アラバスタ砂漠の王女と海賊たち」

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)「2007ワンピース」製作委員会

■「ワンピースエピソードオブチョッパープラス冬に咲く、奇跡の桜」

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)「2008ワンピース」製作委員会

■「ONE PIECE FILM STRONG WORLD」

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)「2009ワンピース」製作委員会

■「ONE PIECE FILM Z」

(C)尾田栄一郎／2012「ワンピース」製作委員会

■「ONE PIECE FILM GOLD」

(C)尾田栄一郎／2016「ワンピース」製作委員会