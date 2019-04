2019年9月発売予定「レーシングミク 2018 Challenging to the TOP」13,704円(税抜)

『初音ミク GTプロジェクト』より「レーシングミク 2018 Challenging to the TOP」が1/7スケールでフィギュア化される。2019年9月発売予定で、価格は13,704円(税抜)。

「レーシングミク 2018 Challenging to the TOP」は、イラストレーター・かんざきひろ氏によるレーシングミクのビジュアルをもとに立体化。

実際のフィギュアでは、鮮やかなグラデーションのツインテールを美しくなびかせ、愛らしい笑顔を浮かべ、モコモコしたファーや金色のきらめきで華やかに彩られている。

(C)かんざきひろ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト costume design by kome100