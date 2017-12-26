2018年1月27日(18:00～)にBSスカパー！で放送されるバラエティー番組『NMB48のナイショで限界突破！～ボコスカガチンコ対決～』の取材会が25日、東京・練馬のとしまえんで行われ、NMB48の村瀬紗英、岩田桃夏、加藤夕夏、川上千尋、渋谷凪咲、山田寿々、太田夢莉、井尻晏菜、小嶋花梨、上西怜、矢倉楓子、お笑いトリオ・ロバートの山本博、秋山竜次、馬場裕之が出席した。

2014年4月よりレBSスカパー！でレギュラー放送され、"アイドル戦国時代！ただ可愛いだけでは生き残れない！ここでしか見ることのできないNMB48のド根性！"をテーマに様々なことに挑戦してきた『NMB48のナイショで限界突破！』。その特番第3弾となる同番組は、秋山竜次扮する限界突破委員長から指名された白間美瑠と太田夢莉がそれぞれのチームを率い、崖登りや弓道、最後の決戦では馬場裕之や山本博も参加して脱出ゲームなどを行う。アシスタントには村瀬紗英が担当する。

同番組の収録は1年ぶりとなったが、秋山は「いつも通りとてつもなく身体を張ったVTRとなりました。ここまで振り切るアイドルはいないですよ。芸人でもためらうことをやっていたので、すごいと思いましたね」とNMB48の奮闘ぶりを称賛。チーム太田を率いた太田夢莉は「初めてのことばかりで全員よく分からないままやりましたが、みんなで力を合わせてやれました」と充実した表情を見せた。そんなチーム太田に苦戦したというチーム白間の白間美瑠は「完敗していましたが、最後の脱出ゲームでは逆転できたりとドラマがあったりするので、楽しく見て欲しいと思います」とアピールした。

ロバートの後輩にあたるトレンディエンジェルの斎藤司が、収録の前日となったクリスマスイブに結婚。後輩の結婚に秋山は「めでたいよ。チャンピオンでもあるし、すごくいいと思います」と祝福して「やっぱりホームセンターとかショッピングモール行ったりすることじゃないですかね」と夫婦円満の秘けつについて珍アドバイス。秋山と同じく妻帯者でもある山本は「運転はもちろん、ゴミ出しや買い物、出来る範囲でやれば機嫌がよくなると思いますよ。頑張って欲しいです」とエールを送った。