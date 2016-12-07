アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピット(C)BANG Media International

アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットが、6人の子供たちの親権について新たな一時的な合意に至ったようだ。今年9月に破局して以降、親権争いを繰り広げている2人だが、裁判所の書類によると今回、裁判官はアンジェリーナに子供たちの単独親権を与えると言い渡したという。

『エンターテイメント・トゥナイト』が入手した法的書類によると、以前10月2日に合意に至った時と同じく、ブラッドはセラピー治療として子供たちと面会を続けることになるが、今回の決定ではこれからの面会は子供たちがブラッドに会いたい場合、実行の有無については子供たちも会いたがっているかどうかを踏まえて家族のセラピストが判断を下すことになるそうだ。

さらに、以前は自主的にブラッドが行っていた薬物とアルコールのテストが今後は不定期に受けることが義務付けられ、カウンセラーとの個人的、またグループで行われるセラピーセッションに参加することを裁判官はブラッドに命じたという。

ブラッドは今年9月、長男マドックス君に対して攻撃的な態度をとったとされて以降、セラピストの同行なしでは子供たちに会うことができない状態が続いていたため、今回の決定は間違いなくブラッドにとってショックなものとなっただろう。

警察やFBIによって数週間に渡る調査が行われた結果、ブラッドにかけられていた子供たちへの虐待容疑は晴れているものの、アンジェリーナはまだブラッドに対して不信感を抱いているという。

(C)BANG Media International