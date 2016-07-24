シュレック(C)BANG Media International

『シュレック5』の公開が2019年に決まった。NBCユニバーサルがドリームワークス・アニメーションを買収したことを受け、『シュレック』シリーズ第5弾がエドガー・ライトとデヴィッド・ウォリアムスがタッグを組む『シャドウズ』とともに2019年に公開されることになったとザ・ハリウッド・レポーターが報じている。

シリーズ最終章としてプロモーションされていた2010年作『シュレック・フォーエバー』がシリーズを締めくくる最後の作品となると思われていただけに、新作公開のニュースは驚きを持って迎えられている。ここ最近のシリーズ2作品は第1弾、第2弾と比べると批評家からの評判はよくなかったが、興行成績では成功をおさめたために、第5弾の製作にゴーサインが出たと思われる。

NBCユニバーサルのスティーブ・バークCEOは先月、『怪盗グルーの月泥棒』や『ミニオンズ』を手掛けたプロデューサーのクリス・メレダンドリが本作に携わるとしたうえで、「われわれが新しいシリーズを生み出す中で、クリスはいかにシュレックを復活させるか、またドリームワークスによるたくさんの既存のシリーズ作品に新たな価値を加えることなど、創作面でわれわれをサポートしてくれています」と話していた。

『シュレック』シリーズは、2007年作テレビ映画『シュレック・ザ・ホールズ』、2010年作テレビ映画『スケアード・シュレックレス』、2011年作『長ぐつをはいたネコ』とこれまでにスピンオフ作品も展開している。

『シュレック』第5弾については、公開時期以外の詳細は明らかになっていない。

