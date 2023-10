3月7日の最終局を生中継

3月7日に行われる将棋棋戦「第72期将棋名人戦・A級順位戦」の最終局の模様が、動画サービス「ニコニコ生放送」にて生中継されることが決定した。

A級順位戦は、将棋界のトップクラス10人が総当たりで争うリーグ戦。番組の大盤解説は、中村修九段、豊川孝弘七段、松尾歩七段、近藤正和六段という4名のプロ棋士が行い、『将棋界の一番長い日』と呼ばれる最後の熱い戦いを盛り上げるという。最終局の組み合わせは以下のとおり。

A級順位戦最終局の組み合わせ(▲先手、△後手)

△羽生善治三冠(7勝1敗) vs ▲郷田真隆九段(3勝5敗)

▲三浦弘行九段(3勝5敗) vs △久保利明九段(4勝4敗)

△渡辺 明二冠(5勝3敗) vs ▲佐藤康光九段(4勝4敗)

△屋敷伸之九段(3勝5敗) vs ▲行方尚史八段(5勝3敗)

▲深浦康市九段(5勝3敗) vs △谷川浩司九段(1勝7敗)



なお、本放送はタイムシフト機能に非対応となる。対戦成績表は、名人戦・順位戦中継サイト「名人戦棋譜速報」まで。

番組名:「将棋 第72期A級順位戦最終局 全局完全生中継」

放送日: 2014年3月7日(金)

放送時間:午前8時30分~終局 (対局は9時開始、大盤解説は13時開始)

解説者:中村修九段、豊川孝弘七段、松尾歩七段、近藤正和六段

会場:【浮月楼】 静岡県静岡市葵区紺屋町11-1

主催:朝日新聞社、毎日新聞社、日本将棋連盟

番組ページはこちら