ドワンゴおよびニワンゴは、両社が運営する動画サービス「niconico」の公式動画配信サイト「ニコニコチャンネル」にて、アメリカ大使館の公式チャンネル「Connect USA」の開設を発表した。

同チャンネルでは、アメリカ大使館主催の交流イベントや教育イベントに加え、今まで原則非公開だった限定イベントの模様などを動画や生放送で配信していく。また、ホワイトハウスでの記者会見や米国政府主催のイベントなども、日本の視聴者向けに配信予定とのこと。

さらに同チャンネルでは、先日発表されたニコニコチャンネルの新機能「ブロマガ」を用いて、大統領選やホワイトハウスの最新トピックスを9月より配信するとしている。

なお「ニコニコ生放送」では、同チャンネルの開設を記念し、8月28日(火) に駐日アメリカ大使公邸で行われる音楽家・坂本龍一氏の演奏会を独占生中継する。駐日大使公邸からの生中継は史上初めてとのこと。当日は、2012年10月から東京都美術館で開催される美術展「メトロポリタン美術館展」のテーマ曲として、同氏が作曲した楽曲『wind, cypresses & absinthe / Music by Ryuichi Sakamoto』が初披露されるという。

駐日大使公邸からの生中継は史上初めてだという

演奏会生放送概要