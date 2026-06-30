エレクトロニクス関連企業が参画する国際標準団体「グローバル・エレクトロニクス・アソシエーション(Global Electronics Association:GEA)」が主催するエレクトロニクス製造業界最大級のイベント「APEX 2026」が、2026年3月に、米国カリフォルニア州のアナハイム・コンベンション・センターにて開催されました。世界中からエレクトロニクス産業や製造業のリーダーが集結し、活発な議論が交わされましたが、その中心にあったのは、間違いなく「AI」でした。

今回のイベントで示された2つの重要な潮流、「製造現場におけるAI活用」と「AIインフラのスーパーサイクルに起因する製造業でのサプライチェーン・ボトルネック」を軸に、エレクトロニクス産業と製造業の未来像と、日本の皆様と共に乗り越えるべき課題について、私の視点から解説させていただきます。

AIによる製造業のパラダイムシフト

生成AIの指数関数的な能力向上は、製造業に前例のないパラダイムシフトをもたらしています。かつて理論上の概念であった「自律的に思考・最適化する工場」は、今や具体的な実装段階へと移行しつつあります。APEXでの討議を踏まえ、製造業が取り組むべき戦略的要諦を、「アプリケーション層」と「インフラ層」の2つの側面からご紹介します。

製造業におけるAI活用の高度化 — アプリケーション層の進化

製造現場におけるAIの適用は、単一タスクの自動化から、プロセス全体を俯瞰するインテリジェントシステムへと深化しています。IoT、デジタルツインとの融合により、その価値は飛躍的に増大しています。

品質保証プロセスの高度化:表面実装技術(SMT)ラインにおいて、AIは品質管理のゲームチェンジャーとなりつつあります。 欠陥検出の自動化と精度向上:自動光学検査(AOI)やX線検査(AXI)に深層学習モデル、特に畳み込みニューラルネットワーク(CNN)を適用するアプローチが主流です。CNNは、その優れた画像認識能力により、はんだのブリッジング、部品のズレといった既知の欠陥だけでなく、人間には定義が困難な微細な異常パターンをも検出します。実装の現場においては、AIカメラが製造欠陥をリアルタイムで特定し、従来のリワークコストの削減にとどまらず、製品信頼性の根源的な向上を図るといったことが、BMWのAI適用事例として、紹介されています。 内部欠陥の可視化:BGA(Ball Grid Array)などのパッケージ内部に発生するボイド(空隙)は、製品の長期信頼性を著しく損なう要因となります。AIは3D X線画像データを解析し、ボイドの分布や体積を定量的に評価します。これは、単なる有無の判定を超え、リスクレベルに応じた分類を行うことで、検査プロセスの自動化と客観性を担保することにつながります。

予知保全による資産効率の最大化:装置に実装された各種センサー(振動、温度、圧力等)から得られる膨大な時系列データをAIがリアルタイムに解析し、故障の先行指標を特定する予知保全は、計画外ダウンタイムを撲滅するための必須要件と言えるでしょう。シーメンス社がガスタービンの監視にAIを用い、異常な兆候を故障発生前に検知しているように、AIは正常な振る舞いのベースラインから逸脱する微細な変化を捉えます。これにより、24時間365日稼働を前提とする生産ラインにおいて、設備資産の利用効率(OEE: Overall Equipment Effectiveness)を極限まで高めることが可能となります。

サプライチェーンと需要予測の最適化:AIは工場内に留まらず、サプライチェーン全体へとその適用範囲を拡大しています。ウォルマート社やCHロビンソン・ワールドワイド社などの事例では、AIが過去の販売データ、市場トレンド、さらには地政学的リスクといった多様な変数を分析し、需要予測の精度を向上させています。これにより、コンポーネントの欠品リスクを20%削減し、在庫コストを最適化するといった具体的な成果も報告されています。

Agentic AI(エージェンティックAI)への進化:現在の特化型AIから、複数のAIが協調し、自律的にプロセス全体を監視・分析・自己修正する「AIエージェント」への進化が、次なるフロンティアです。これは、単にセンサーデータに基づいてアラートを出すだけでなく、例えばリフロー炉の温度プロファイルが逸脱した場合、AIエージェントが自らゾーン温度を調整するといった自己完結的な是正措置を実行することを意味します。個別の障害対応といった「部分最適」にとどまらず、生産性、スループット、エネルギー効率といった複数の目的関数を統合的に最大化する「全体最適」の追求は、AIエージェントの導入によって初めて実現可能となります。

インフラ層の構造的課題:AIインフラのスーパーサイクルへの戦略的対応

前述のAIアプリケーションの高度化は、生成AIの爆発的なコンピュート需要を生み出し、AIインフラへの投資は5,000億ドルを超える「スーパーサイクル」に突入しました。しかし、このAIインフラの急成長は、メモリから電力、製造にわたり、製造全体のサプライチェーンに深刻なボトルネックを顕在化させています。

この構造的課題が広がる今、エレクトロニクス・システム(電子機器の部品や完成品)において、もはや計算性能(パフォーマンス)のみを追求する時代は終焉を迎え、市場での競争優位性を確立するためには、「パフォーマンス」「レジリエンス」「セキュリティ」「電力」「サプライチェーン」「コスト」という6つの戦略的な柱のすべてを包含したシステム設計が不可欠です。

構造的な供給制約への対応

「パフォーマンス」:AIワークロードの処理に必須のHBM(広帯域メモリ)は、そのダイサイズの大きさから、従来のDRAMに比してウェハー消費量が約4倍に達します。このため、ファウンドリがHBM生産を優先することで汎用メモリの供給も逼迫し、HBM自体も2027年まで供給不足が継続する見通しです。また、2.5D/3D統合といったヘテロジニアス・インテグレーションや、先進ノード技術は、莫大な設備投資にもかかわらず生産能力の不足が予測され、半導体製造全体に価格圧力として継続されると想定されます。

「電力」:コンポーネントのTDP(熱設計電力)の増大は、従来の空冷技術の限界を意味し、高効率な電源サブシステム(GaN, SiC等)と液体冷却への移行を強いています。これは、エレクトロニクス・システムの複雑性とTCO(総所有コスト)をさらに押し上げる要因となります。

戦略的転換:「最適化エンジニアリング」の必要性

これらの構造的制約を乗り越えるため、エレクトロニクス・システム製造の戦略の軸足を純粋なパフォーマンスの追求から、システム全体の最適化へと移行させる「最適化エンジニアリング」が求められます。

「レジリエンス」:エレクトロニクス・システムの品質、製造ばらつき、信頼性を設計の初期段階で組み込む「シフトレフト」のアプローチを徹底し、自社だけの問題ではなく、二次、三次のサプライヤーまで含めたプロセス管理と品質管理が不可欠です。

「サプライチェーン」:地政学的リスクを前提とした、複数工場間での生産同等性(例:中国からタイ/マレーシアへ)の確保、重要部品に対する戦略的な先行購入、さらに単一供給元リスクを回避するための柔軟な部品設計が生命線になります。

「セキュリティ」:サプライチェーン・セキュリティから製品セキュリティ(セキュアブート、耐量子計算暗号)、およびランサムウェア検知を網羅する多層的なアプローチが必須となります。

「コスト」:CXL(Compute Express Link)などの新しいインターコネクト規格を戦略的に活用し、プロセッサ、メモリ、アクセラレータといった高騰するリソースを物理的に分離(Disaggregation)し、プール化することで、リソースの利用効率を最大化し、TCOを抑制するアーキテクチャの採用が不可欠となるでしょう。

AIドリブン型製造の実現に向けた統合戦略

製造業が直面する高度な要求仕様と、AIインフラのスーパーサイクルに起因する製造業でのサプライチェーンの構造的課題という二律背反の課題を解決する唯一の道は、AIを製造プロセスそのものに深く統合する「AIドリブン型製造」に他なりません。

システムの設計・シミュレーションから、検査・計測、プロセス制御、自動化に至るまで、製造の全工程にAIを適用することで、歩留まりとスループットを飛躍的に向上させることが可能となります。しかし、このビジョンを実現するためには、アプリケーション層の進化と、インフラ層の構造的課題への戦略的対応を、統合された一つの戦略として推進しなければなりません。AIアプリケーションのポテンシャルは、インフラ層の最も脆弱な部分によって規定されてしまいます。このため、パフォーマンス一辺倒の思考から脱却し、6つの戦略的柱(パフォーマンス、レジリエンス、セキュリティ、電力、サプライチェーン、コスト)を網羅した全体最適化アプローチこそが、次世代の製造業における競争優位の源泉となるのです。

AI時代に日本のエレクトロニクス産業が進むべき方向性

AI時代のエレクトロニクス産業において、今後の競争力を左右するのは、単なる半導体性能や製造能力ではなく、「システム全体を継続的に最適化できる力」へ移行していると感じています。特に製造現場では、AIによって品質管理や工程制御がリアルタイム化・自律化されることで、従来の“経験依存型”のものづくりから、“学習し続ける製造システム”への転換が始まっています。今後は、品質そのものが「製造後に保証するもの」ではなく、エージェンティックAIの活用によって「工程の中で動的に作り込まれるもの」へ変化していくでしょう。

一方で、この変化は、日本の産業界に新たな問いを投げかけています。それは、「高品質な部品を供給すること」が、果たして将来も競争優位になり続けるのかという点です。AI時代には、個別部品の性能だけでは差別化が難しくなり、チップ、パッケージ、基板、電源、冷却、ソフトウェア、さらにはデータ活用まで含めた“System統合力”が価値の源泉になります。 日本は材料・装置・実装技術において極めて強い基盤を有していますが、その強みを「全体最適」に変換する設計思想やエコシステム形成が今後の鍵になると考えます。

さらに重要なのは、AIと製造の融合が進むほど、セキュリティが品質そのものと不可分になる点です。製造データやAIモデル、工程レシピは、今後の競争力そのものであり、サイバー攻撃や改ざんリスクは、単なるIT課題ではなく、生産停止や品質事故に直結する経営リスクになります。つまり、これからの製造業では、「品質保証」と「セキュリティ保証」が統合されていくという視点が不可欠です。

日本の産業界に求められるのは、「部分最適の強さ」を維持しながら、「全体最適を設計できる力」へ進化することです。企業間連携、コデザイン、標準化、そしてSecurity by Designを含めた統合戦略をいかに構築できるかが、次世代エレクトロニクス産業における競争優位を決定づけると考えています。