AMDはスペイン・バロセロナで2月3日～2月6日に掛けて開催される「Integrated Systems Europe 2026」にて、Kintex FPGAの新シリーズとして「Kintex UltraScale+ Gen 2」を発表した。この内容を事前資料を基にご紹介したい。
I/O、メモリ、セキュリティ機能が強化されたKintex UltraScale+ Gen 2
Kintex Ultrascale+は2015年2月に発表され、2016年10月に量産開始のアナウンスが行われた製品だが、すでに出荷から10年近くが経過している。
今回ここに、Kintex UltraScale+ Gen 2が追加された格好(Photo01)だが、少なくとも現時点ではLCの数を今後増やすかどうかははっきりしていない。
では何が違うか？ というと、I/Oとメモリ、それとセキュリティ関連の強化である。もう少し具体的にこれを示したのがこちらである(Photo02)。
特にメモリ搭載量とI/O性能の強化が主眼になっており、加えて2015年にはそれほど要求のなかったセキュリティ機能の実装が主なポイントである。もう少しBreakdownしたのがこちら(Photo03)で、Kintex UltraScale+世代との機能面での違いは、
- Memory Controllerの追加とOn Chip Memoryの増量
- Security機能の追加
- Programmable I/OがHPIOからXP5IOに変更(HDIOは変更なし)
- 100G Ethernetが2ブロックに強化
- PCIeがGen 3からGen 4に変更
- GTY Transceiverを強化(ただしGTH Transceiverは廃止)
といったところになる。
SKU一覧がこちら(Photo04)であるが、これだけ見ていても判りにくいので、大体同程度のKintex Ultrascale+と併せてまとめたのが表1となる。
つまるところ従来のDistributed RAMとUltraRAMに加えて、36K Block RAMや288K UltraRAMを追加したのと、AMSおよびSecurity Block、Memory Controllerを追加した一方、LC数がその分減少したという感じに見える。
36K Block RAMや288K UltraRAMはSpartan Ultrascale+でサポートされているものだし、PCIe Gen4のIPも同じくだ。Memory ControllerはSpartan Ultrascale+だとLPDDR5までで2つのみ搭載されていたが、こちらはLPDDR5X対応のサポートを行って4つ搭載という感じである。
さてそんなKintex Ultrascale+ Gen 2であるが、超音波診断向け用途を同社は強く推している(Photo05)。
超音波診断で新生児の早産に起因する死亡を減らす事が出来るが、そのためには測定の自動化や精度の向上、分析能力の向上が欠かせないとしたうえで、Kintex Ultrascale+ Gen 2を利用する事でこうした事への対応が可能、とした(Photo06)。
具体的には、
- 従来のセンサーをそのまま流用可能(Photo07)
- 高速I/Oを増強(Photo08)
- 汎用I/Oと外部Memoryの強化(Photo09,10)
- 高い計算性能(Photo11)
などが挙げられている。
ちなみにこのKintex Ultrascale+ Gen 2はAlteraのAgilex 5のEシリーズの対抗馬という位置づけになっているようで、例えばVideo Capture/Playback Cardを構成した場合(Photo12)には2倍の性能を実現できるとしている。
あと面白いのが保証に関係する部分で、2045年までの延長保証があるという話はともかく、放熱量がLatticeの製品よりも少ないとしている(Photo13)のはどう評したものか。
このKintex Ultrascale+ Gen 2、2026年第3四半期にはVivado/Vitisの対応が行われ、第4四半期にサンプルおよび評価キットが出荷、量産開始は2027年前半中を予定している(Photo14)。