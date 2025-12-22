宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、12月22日午前のH3ロケット8号機打上げに失敗したと発表。第2段エンジン第2回燃焼が正常に立ち上がらず早期に停止したため、準天頂衛星システム「みちびき5号機」を予定軌道に投入できなかった。衛星の状況については「現在確認中」としている。

H3ロケット8号機の打上げの様子 出所：準天頂衛星システム「みちびき5号機」/H3ロケット8号機打上げライブ中継(JAXA公式YouTubeチャンネル)

12月22日10時51分30秒に種子島宇宙センター 大型ロケット発射場から離昇したH3ロケット8号機は、SRB-3と衛星フェアリングの分離、第1段エンジン燃焼停止と第1段・第2段の分離、第2段エンジンの第1回燃焼まで正常に進み、順調に飛行を続けていた。しかしみちびき5号機の分離前に、計画より早く第2段エンジンが燃焼停止したと一報があり、JAXAでは状況確認を進めていた。

今回の打上げ計画では、打上げ後24分46秒に第2段エンジンの第2回燃焼を開始し、29分6秒に終了することになっていたが、予測値と異なる作動結果となったかたちだ。

JAXA 理事/打上げ実施責任者の岡田匡史氏は、同日開催された会見の中で「(H3ロケット8号機の)第1段の飛行途中から、第2段水素タンクの圧力が徐々に減少しているというデータが確認されている。水素タンクの圧力が落ちると第2段エンジンの推力低下に直接関係するので、予測値の時間差とはつじつまがあう」と述べており、今後詳細を検討することにしているとのこと。

この後、記者会見の模様をまとめたレポートを追って掲載する。