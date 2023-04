austhor=小林行雄

2023年4月13日の21時15分(日本時間)に打ち上げが予定されていた欧州宇宙機関(ESA)の木星氷衛星探査機「JUICE」だが、打ち上げ約10分前に打ち上げ延期が決定したことがアナウンスされた。

原因は機体トラブルではなく天候不順で、ESAのTwitterでは、天候チェックにおいて全システムがグレー(および嵐)と説明しているほか、打ち上げロケットのアリアン5を製造したアリアンスペースのTwitterによると、打ち上げ予定時刻に落雷のリスクがあり、安全が確保できないと判断したために延期を決定したとしている。また、機体ならびにJUICEそのものには問題は発生していないともしている。

