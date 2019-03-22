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「半導体」の最新情報・話題まとめ

半導体に関する最先端技術情報を掲載

2019年04月05日(金)

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Armが見据える半導体の未来 - 変化するニーズにどう応えていくのか

半導体デバイス 04/05 13:17

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ルネサス、静電容量タッチキーマイコンによる非接触UIソリューションを発表

半導体デバイス 04/05 11:01

2019年04月04日(木)

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2019年の非IC系半導体市場は3年連続で記録更新の見込み - IC Insights

半導体デバイス 04/04 15:30

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2018年の半導体材料市場は前年比10.6%増の519億ドルで過去最高額を更新

半導体デバイス 04/04 14:23

2019年04月03日(水)

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半導体市場の減速が鮮明に - 2月の売上高は前年同月比10%のマイナス成長

半導体デバイス 04/03 13:08

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日本のEUV周辺技術開発企業「EIDEC」が解散 - 日本のEUVの研究協業が終焉

半導体デバイス 04/03 12:52

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ルネサス、USB PDやUSB-C搭載機器の開発を容易化するリファレンスを発表

半導体デバイス 04/03 12:02

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半導体メモリバブル崩壊、次の好景気はいつになる？ - Yoleが予測

半導体デバイス 04/03 09:00

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ファブレス半導体市場で存在感を増す中国勢 - IC Insights

半導体デバイス 04/03 08:16

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Intel、次世代FPGA「Agilex」を発表 - 10nmプロセスを採用

半導体デバイス 04/03 02:00

2019年04月02日(火)

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2019年のDRAM市場は前年比22%減の770億ドルに縮小 - IHS予測

半導体デバイス 04/02 07:59

2019年04月01日(月)

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ルネサス、IDTの製品を組み合わせた15種類の包括的ソリューションを発表

半導体デバイス 04/01 17:52

2019年03月29日(金)

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ルネサスが「工場一時停止」をする理由 - その言葉の裏側に見た新たな試み

半導体デバイス 03/29 20:09

2019年03月28日(木)

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東芝、車載BLDCモータ用センサレス制御プリドライバICを発売

半導体デバイス 03/28 19:42

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東芝、半導体事業のソリューション提案力強化に向けた新会社を設立

半導体デバイス 03/28 19:24

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北米製半導体製造装置の2月売り上げ、前年同月比23%の下落 - SEMI

半導体デバイス 03/28 17:31

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東芝のグループ会社が半導体事業の新会社を設立

企業動向 03/28 11:58

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中国半導体企業のYMTC、64層3D NANDの年内量産化にめど

半導体デバイス 03/28 07:12

2019年03月27日(水)

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「COOL Chips 22」 - コンピュータの国際学会が4月17日～19日に横浜で開催

スパコン/HPC 03/27 09:08

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GTC 2019 - NVIDIAの事業拡大を縁の下で支える研究部門

スパコン/HPC 03/27 08:43

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ルネサスが産業制御システムのセキュリティ規格の認証取得をサポート

産業機器/ロボット 03/27 07:31

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日本が世界市場のけん引役 - Infineonが日本地域重視の戦略を推進する理由

半導体デバイス 03/27 07:30

2019年03月26日(火)

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DRAMの価格下落は2019年いっぱい続く見通し - NANDの価格下落も継続

半導体デバイス 03/26 18:15

2019年03月25日(月)

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ルネサスのIDT買収完了は3月30日を予定 - 新たな役員・組織体制を構築

半導体デバイス 03/25 18:23

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CMOSカメラモジュールの市場規模は2024年に457億ドルに - Yole予測

半導体デバイス 03/25 14:43

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アナログ電子回路の授業を効率的に行えるテキスト、東芝と有明高専が開発

半導体デバイス 03/25 13:29

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吉川明日論の半導体放談 第71回 肥大化する半導体業界の投資額とリスク分散

半導体デバイス 03/25 08:12

2019年03月22日(金)

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ファウンドリにも影響を及ぼし始めた半導体不況 - TrendForce調べ

半導体デバイス 03/22 08:14

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鴻海グループ、南京にて半導体製造装置工場の建設を開始

半導体デバイス 03/22 06:54

2019年03月20日(水)

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GTC 2019 - NVIDIA、各種のデータセンターソリューションを発表

半導体デバイス 03/20 07:00

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    2019年の半導体市場はどうなる？ - 産業の主役は車載・産業機器に
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    2018年の半導体企業ランキング - トップ10からついに日本企業が消滅
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