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「H3」のニュースまとめ

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の次世代基幹ロケット「H3」。2020年度の試験1号機の打ち上げを目指し、開発が進む最新ロケットの開発状況など、最新の話題をお届けします。

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2020年03月05日(木)

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H3用ブースタ「SRB-3」の最後の燃焼試験が完了、イプシロン用機能も確認!

宇宙・航空 2020/03/05 16:32

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