「H3」のニュースまとめ
2020年03月05日(木)
H3用ブースタ「SRB-3」の最後の燃焼試験が完了、イプシロン用機能も確認!
宇宙・航空 2020/03/05 16:32
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H3用ブースタ「SRB-3」の最後の燃焼試験が完了、イプシロン用機能も確認!
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