宇宙航空研究開発機構(JAXA)の山川宏理事長と、米国航空宇宙局(NASA)のジャレッド・アイザックマン長官が、11月19日に都内で共同記者会見に臨んだ。

この中で両者は、月基地の建設や有人ローバーを使った科学調査といった月面活動へ、日本の宇宙飛行士を送り込む方針であることに改めて言及。

会見の中で山川理事長は、「(両者が連携する)月極域探査機『LUPEX』や有人与圧ローバーといった取り組みは、アルテミス計画の先にある持続的な月面活動、さらには月基地の実現に向けた重要な一歩だ。これらの活動が日本人宇宙飛行士による月面活動への道を切り拓く。日米が長期的なパートナーとして、共に新たな調整に取り組んでいくことを大変楽しみにしている」と述べた。

またアイザックマン長官は以下のように述べた。

「この取り組みは大国間競争の時代である今、その重要性を増している。我々のライバルは緊急性をもって動いており、日米も同じように動かなくてはならない。我々日本と米国は何十年にもわたる信頼関係や共有された経験を出発点にできる。難しい問題に対してどう協力して解決していくのか、その術をすでに知っているチームがいる。JAXAがこれほどまでに素晴らしいパートナーでいることに感謝している。私は、日本とアメリカの宇宙飛行士が月面で肩を並べる日がくることを楽しみにしている」(アイザックマン長官)

質疑応答の模様など、詳細は追って掲載する。

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