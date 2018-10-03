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「AQUOS」の最新情報・話題まとめ

薄型テレビの代名詞ともいえるシャープの液晶テレビ。フルHDモデルから話題の4K対応モデルまで。

2019年04月04日(木)

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シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」、IIJや楽天モバイルから登場

MVNO 04/04 16:49

2019年04月03日(水)

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シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」にSIMフリー版

Android 04/03 10:00

2019年03月13日(水)

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4Kテレビで4K放送を見たい! 我が家の「BRAVIA」に「AQUOS 4Kレコーダー」をつなぐ

テレビ / レコーダー 03/13 06:00

2019年02月21日(木)

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IIJがシャープ「AQUOS R2 compact」を販売開始、一括64,800円(税別)

MVNO 02/21 20:38

2019年02月15日(金)

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シャープから「AQUOSブルーレイ」、面倒な操作だけ声で命令

テレビ / レコーダー 02/15 14:33

2019年02月06日(水)

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シャープのダブルノッチスマホ「AQUOS R2 compact」にSIMフリー版

Android 02/06 10:00

2019年02月02日(土)

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シャープ「AQUOS R2 compact」レビュー - 親指が届くって、こんなに快適だったのか

Android 02/02 06:00

2019年01月29日(火)

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「AQUOS zero」レビュー - ゲーミングスマホとしても実力高し

Android 01/29 11:13

2019年01月27日(日)

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シャープ「AQUOS zero」レビュー、大迫力の映像とサウンドはスマホ超え？

Android 01/27 21:13

2019年01月12日(土)

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シャープ「AQUOS sense2」レビュー - 防水＆おサイフケータイ、AIカメラもついて3万円台のスマホ

Android 01/12 06:00

2018年12月18日(火)

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ソフトバンク、6.2インチ有機ELの「AQUOS zero」を12月21日発売

携帯キャリア 12/18 12:58

2018年11月30日(金)

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週末アキバ特価情報、地デジ対応スマホや大容量microSDが安い！

Android 11/30 21:39

2018年11月15日(木)

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コンパクトで最高スペック、シャープの最新スマホ「AQUOS R2 compact」は片手だけでいじれちゃう!

Android 11/15 18:55

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シャープ、ダブルノッチでコンパクトなスマホ「AQUOS R2 compact」

Android 11/15 11:40

2018年11月06日(火)

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ソフトバンク、「AQUOS R2」の新色と「Xperia XZ3」を11月9日に発売

携帯キャリア 11/06 16:46

2018年10月31日(水)

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未来社会「Society5.0」は直ぐそこに!? CEATECのSHARPブースで近未来を体験してきた

SHARP ”Be Original.” PR 10/31 11:00

2018年10月25日(木)

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シャープ、軽量88gの首かけスピーカー「AQUOS サウンドパートナー」

サウンド / オーディオ 10/25 20:10

2018年10月17日(水)

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ドコモ、2年ぶりのフィーチャーフォン「AQUOS ケータイ」 - 19年2月発売

携帯キャリア 10/17 13:00

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ドコモ、docomo with対象のIGZOスマホ「AQUOS sense2」- 一括で32,000円

携帯キャリア 10/17 13:00

2018年10月15日(月)

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シャープ、8Kチューナー内蔵テレビ「AQUOS 8K」 - 異次元の高画質と、充実する8Kワールド

テレビ / レコーダー 10/15 10:30

2018年10月11日(木)

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新XperiaやGalaxy、INFOBARを触った印象は? - au 2018秋冬モデル

携帯キャリア 10/11 22:21

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ソフトバンク、有機ELスマホ「AQUOS zero」を独占販売

携帯キャリア 10/11 18:42

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シャープ、5.5型IGZO液晶の「AQUOS sense2」をau向けに投入

携帯キャリア 10/11 13:51

2018年10月05日(金)

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山田祥平のニュース羅針盤 第145回 AQUOS zeroの「軽さは正義」

パソコン 10/05 18:34

2018年10月03日(水)

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シャープ珠玉のスマートフォン「AQUOS」、有機ELの「zero」とIGZOの「sense2」

Android 10/03 19:54

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シャープ、有機EL搭載のフラッグシップスマホ「AQUOS zero」

Android 10/03 11:00

2018年09月27日(木)

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4K準備OK? シャープが4Kチューナー内蔵のテレビ「AQUOS 4K」やレコーダーを発表

テレビ / レコーダー 09/27 19:58

2018年09月18日(火)

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「SHARP」の「AQUOS 8K」がもたらす、高精細映像の先にあるものとは？

SHARP ”Be Original.” PR 09/18 10:00

2018年09月05日(水)

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最新スマートフォンカメラの画質比較調査、第1位の機種は?

モバイル 09/05 12:10

2018年09月04日(火)

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2018年第2四半期国内携帯電話シェア、第1位Appleは大幅下落

モバイル 09/04 11:45

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    パナソニックのCES 2019 - 4K有機ELテレビは「ハリウッド高画質」が一段と進化
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