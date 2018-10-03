「AQUOS」の最新情報・話題まとめ
2019年04月04日(木)
シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」、IIJや楽天モバイルから登場
MVNO 04/04 16:49
2019年04月03日(水)
シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」にSIMフリー版
Android 04/03 10:00
2019年03月13日(水)
2019年02月21日(木)
IIJがシャープ「AQUOS R2 compact」を販売開始、一括64,800円(税別)
MVNO 02/21 20:38
2019年02月15日(金)
シャープから「AQUOSブルーレイ」、面倒な操作だけ声で命令
テレビ / レコーダー 02/15 14:33
2019年02月06日(水)
シャープのダブルノッチスマホ「AQUOS R2 compact」にSIMフリー版
Android 02/06 10:00
2019年02月02日(土)
2019年01月29日(火)
「AQUOS zero」レビュー - ゲーミングスマホとしても実力高し
Android 01/29 11:13
2019年01月27日(日)
シャープ「AQUOS zero」レビュー、大迫力の映像とサウンドはスマホ超え？
Android 01/27 21:13
2019年01月12日(土)
2018年12月18日(火)
ソフトバンク、6.2インチ有機ELの「AQUOS zero」を12月21日発売
携帯キャリア 12/18 12:58
2018年11月30日(金)
週末アキバ特価情報、地デジ対応スマホや大容量microSDが安い！
Android 11/30 21:39
2018年11月15日(木)
シャープ、ダブルノッチでコンパクトなスマホ「AQUOS R2 compact」
Android 11/15 11:40
2018年11月06日(火)
ソフトバンク、「AQUOS R2」の新色と「Xperia XZ3」を11月9日に発売
携帯キャリア 11/06 16:46
2018年10月31日(水)
2018年10月25日(木)
シャープ、軽量88gの首かけスピーカー「AQUOS サウンドパートナー」
サウンド / オーディオ 10/25 20:10
2018年10月17日(水)
ドコモ、2年ぶりのフィーチャーフォン「AQUOS ケータイ」 - 19年2月発売
携帯キャリア 10/17 13:00
2018年10月15日(月)
2018年10月11日(木)
新XperiaやGalaxy、INFOBARを触った印象は? - au 2018秋冬モデル
携帯キャリア 10/11 22:21
ソフトバンク、有機ELスマホ「AQUOS zero」を独占販売
携帯キャリア 10/11 18:42
シャープ、5.5型IGZO液晶の「AQUOS sense2」をau向けに投入
携帯キャリア 10/11 13:51
2018年10月05日(金)
山田祥平のニュース羅針盤 第145回 AQUOS zeroの「軽さは正義」
パソコン 10/05 18:34
2018年10月03日(水)
シャープ、有機EL搭載のフラッグシップスマホ「AQUOS zero」
Android 10/03 11:00
2018年09月27日(木)
2018年09月18日(火)
「SHARP」の「AQUOS 8K」がもたらす、高精細映像の先にあるものとは？
SHARP ”Be Original.” PR 09/18 10:00
2018年09月05日(水)
最新スマートフォンカメラの画質比較調査、第1位の機種は?
モバイル 09/05 12:10
2018年09月04日(火)
2018年第2四半期国内携帯電話シェア、第1位Appleは大幅下落
モバイル 09/04 11:45
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