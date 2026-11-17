JCOMは、モバイルサービス「J:COM MOBILE」の新たなラインナップとして、シャープ製スマートフォン「AQUOS sense11」を11月26日に販売開始すると発表した。

端末価格は一括払いで95,040円。購入・応募者を対象に8,000円をキャッシュバックするキャンペーンも実施する。

AQUOS sense11

AQUOS sense11は、約157gの軽量ボディと約7.6mmの薄さを実現したモデル。前モデル「AQUOS sense10」と比べて約9g軽く、約1.3mm薄くなった。基本構成時のメモリも前モデルの6GBから8GBに増量している。

アウトカメラは標準・広角ともに約5,030万画素の2眼構成で、インカメラは約3,200万画素。ディスプレイは前モデルより大きい約6.2インチのフルHD+で、撮影した写真や、動画などのコンテンツをより大きな画面で楽しめる。

5,000mAhの大容量バッテリーを搭載するほか、防水・防塵性能や落下時の衝撃に配慮した耐久性も備える。

端末価格は一括払いで95,040円、24回払いで月額3,960円、48回払いで月額1,980円。法人向けの「J:COM BUSINESS MOBILE」でも同端末を取り扱う。

あわせて実施する購入キャンペーンでは、対象期間内にJ:COM MOBILEでAQUOS sense11を購入し、その端末から応募するともれなく8,000円がキャッシュバックされる。応募期間は2026年11月26日から2027年1月14日まで。

主な仕様は以下のとおり。