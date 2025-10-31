シャープは10月31日、スタンダードスマートフォンの新製品「AQUOS sense10」を発表した。最新チップのSnapdragon 7s Gen 3を搭載し、AIを利用した便利な機能を多数搭載したのが特徴。ディスプレイは最大240Hz相当のなめらかな表示に対応した。1日10時間使っても2日持つバッテリーを備えつつ、重さを166gに収めた。

直販価格は、6GB/128GBモデルが62,700円、8GB/256GBモデルが69,300円。発売は11月13日。

2024年11月に発売した「AQUOS sense9」の後継モデル。チップにSnapdragon 7s Gen 3 Mobile Platformを採用し、CPU性能やGPU性能を底上げしたほか、AI処理性能は約30%も向上した。

特徴的なカメラまわりのデザインを継承する

AIを用いた新機能として、新たに「Vocalist」（ボーカリスト）AIを搭載。指紋を登録するように自分の声をあらかじめ登録しておくと、通話時に周囲の騒音や他者の声をAIが自動で識別・除去し、自分の声だけをクリアに相手に届ける。Vocalistは電話アプリやリモート会議アプリで利用でき、聞き取りのストレスを軽減してくれる。

カメラはデュアルカメラで、AI画像処理により明るい場所でも薄暗い場所でもディテールを忠実に再現する。AIを用いた補正機能は、被写体に落ちた影を取り除く機能に加え、ガラス越しの反射や写り込みを消す「ショーケースモード」を新たに搭載した。フロントカメラも、AIによるポートレート補正で自撮りも鮮やかに仕上げてくれる。

ディスプレイは、消費電力を抑えながらも高輝度・高精細な表示が可能な6.1インチのPro IGZO OLEDディスプレイ（1,080×2,340ドット）を搭載。実質240Hzのリフレッシュレートに対応し、ブラウザーの閲覧やSNSのスクロール、動画視聴でもなめらかな表示が可能。

バッテリー容量は5,000mAhで、1日10時間の使用でも2日間充電なしで使える。本体はIPX5/IPX8の防水とIP6Xの防塵性能、米国防総省規格（MIL-STD-810G/H）準拠の耐衝撃性能を備える。生体認証は顔と指紋認証の両方に対応。Felica（おサイフケータイ）にも対応する。

本体の下部だけでなく上部にも大型の箱型スピーカーを搭載し、音圧や低音域をアップ。横置きにして動画を見る際も、偏りの少ない自然なステレオ感で楽しめるようにした。

本体カラーは、デニムネイビー、カーキグリーン、ペールピンク、ペールミント、フルブラック、ライトシルバーの6色で、幅広いユーザー層にマッチする。本体サイズは73×149×8.9mm、重さは166g。

スニーカーやジーンズの人気ブランドとのコラボも

純正ケースとして、職人が作る国産スニーカーブランド「SPINGLE」とコラボしたケースのほか、シャープ認定アクセサリーとして、ジーンズブランド「児島ジーンズ」「BLUE SAKURA」とコラボしたデニム生地使用ケースを用意する。

日本のスニーカーやジーンズの人気ブランドとコラボしたスマホケースを用意する

購入者には5,000円をキャッシュバック

対象期間内にAQUOS sense10を購入して応募すると、もれなく5,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施する。期間は11月13日～2026年1月15日。

開発メンバーのみなさん