オプテージは9月9日、携帯電話サービス「mineo（マイネオ）」において、シャープ「AQUOS wish6」とOPPO「OPPO Reno16 5G」の2機種を9月17日に発売すると発表した。

AQUOS wish6

AQUOS wish6

「AQUOS wish6」は、約6.6インチの大画面ディスプレイと5,000mAhの大容量バッテリーを搭載するベーシックスマートフォン。明るくなめらかな画面表示に対応するほか、持ちやすいデザインを採用し、防水・防塵やMIL規格に対応した耐久性も備える。

防犯面では、本体を振って警告音を鳴らす「防犯アラート」や「国際電話ブロック」を搭載。カメラではAIを活用し、書類などを撮影した際に影を除去したり、斜めから撮影した際の台形歪みを補正したりする機能を利用できる。

販売価格は、一括払い時48,576円、24回払い時月額2,024円×24回、36回払い時は月額1,342円×36回（初回のみ1,606円）。

OPPO Reno16 5G

OPPO Reno16 5G

「OPPO Reno16 5G」は、6,700mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大80Wの急速充電に対応するスマートフォン。カメラには光学3.5倍の望遠カメラを備え、4K動画撮影時の自動傾き補正機能にも対応する。

AI機能として「AI Mind Pilot」を搭載。ユーザーからの質問内容に応じて、適したAIを選択して利用できる。

販売価格は、一括払い時85,008円、24回払い時は月額3,542円×24回、36回払い時は月額2,354円×36回（初回のみ2,618円）。

プランは両機種とも、SIMカードでauプラン／ドコモプラン／ソフトバンクプラン（Sプラン）、eSIMではauプラン／ドコモプランを利用できる。なお法人契約では端末の分割払いは利用できない。