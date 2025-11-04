インターネットイニシアティブ（IIJ）は11月4日、個人向けSIMロックフリー端末販売サービス「IIJmioサプライサービス」において、SHARP製のスマートフォン「AQUOS sense10」を11月13日より販売開始すると発表した。カラーはデニムネイビー、フルブラック、カーキグリーン、ペールミント、ペールピンク、ライトシルバーの6色。

AQUOS sense10

11月20日まで開催中のキャンペーン対象にも追加

AQUOS sense10は、CPUにSnapdragon 7s Gen 3を搭載したAndroidスマートフォン。約166gの軽量設計で、MIL規格準拠の耐久性とIP68の防水・防塵性を備える。ディスプレイは約6.1インチ、バッテリーは5,000mAhで急速充電に対応。カメラはアウトカメラが約5,030万画素のメインカメラと約5,030万画素の広角カメラ、インカメラは約3,200万画素。

あらかじめ自分の声を登録することで、周囲の雑音を抑えてクリアに声を届けられる新機能「Vocalist（ボーカリスト）」を搭載。nanoSIM／eSIM対応、おサイフケータイ、指紋認証、顔認証に対応する。

IIJmioサプライサービスでの販売価格は、6GB／128GBモデルが61,000円、8GB／256GBモデルが68,000円。回線契約と同時に端末を購入する場合に利用できる分割払いでは、6GB／128GBモデルが月額2,553円×24回、8GB／256GBモデルが月額2,839円×24回となる。端末補償オプション費用はいずれも月額550円。

なお、同端末は11月20日まで開催中の「ハッピーオータムキャンペーン【スマホ大特価セール】」の対象にも追加される。IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で申し込むのと同時に購入する場合、1契約者（mioID）あたり1台まで期間限定のりかえ価格が適用される。期間限定のりかえ価格は、6GB／128GBモデルが一括払い時44,800円、分割払い時は月額1,867円×24回。8GB／256GBモデルは一括払い時54,800円、分割払い時は月額2,284円×24回。