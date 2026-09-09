ソフトバンクは9月9日、法人向け5Gスマートフォン「AQUOS wish6」を9月17日に発売すると発表した。

「AQUOS wish6」は、8月5日に発表されたシャープ製「AQUOS」スマートフォンのベーシックモデル。ソフトバンクでは法人向けに「9月中旬以降」の発売を予定していたが、今回、発売日が9月17日に決定した。法人向けモデルのカラーはSUMIの1色となる。

5,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、バッテリー劣化を抑える「インテリジェントチャージ」に対応。ディスプレイは約6.6インチで、アウトドアビュー発動時の最大輝度は約1,000nit。最大120Hz駆動の「なめらかハイスピード表示」にも対応し、屋外でのメールや地図の確認、画面のスクロールなどを見やすく滑らかに行える。

筐体は金属と一体のフレームを採用した3ピース構造で、曲げに対する強度を高めた。高さ1.22mからコンクリート面に26方向で落下させる試験を実施した強化ガラスを採用し、防水性能はIPX5／IPX8／IPX9、防塵性能はIP6X。米国国防総省のMIL-STD-810Hに準拠した18項目の試験も実施している。ハンドソープでの洗浄やアルコール除菌シートでの拭き取りにも対応する。

法人利用を想定した機能として、海外からの着信を制限する「国際電話ブロック」や、不審な電話をAIで検知して知らせる迷惑電話対策機能を搭載。電話に出られなかった際の伝言をAIが文字起こしする機能や、書類撮影時に不要な影を除去して歪みを補正する機能も備える。指紋認証に加え、マスクを着けたまま利用できる顔認証にも対応する。セキュリティアップデートは発売から4年間、OSアップデートは最大2回を予定している。

価格は導入台数や契約条件などによって異なる。その他の主な仕様は以下のとおり。