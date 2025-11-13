シャープは11月13日、SIMフリースマートフォン「AQUOS sense10」の発売を記念し、抽選で100名に500円分のAmazonギフトカードが当たる「モバイル補償パック」加入キャンペーンを開始した。キャンペーン期間は2025年11月13日申込み分～2026年1月31日申込み分まで。

SIMフリースマートフォン「AQUOS sense10」発売記念でモバイル補償パックプラス 新製品発売記念キャンペーンがスタート

AQUOS sense10はシャープが製造したスタンダードスマートフォンの新製品。最新チップのSnapdragon 7s Gen 3を搭載し、AIを利用した便利な機能を多数搭載した点が特徴。ディスプレイは最大240Hz相当のなめらかな表示に対応している。

また、モバイル補償パック／モバイル補償パックプラスはAQUOS SIMフリースマートフォンを購入したユーザー向けに提供されるシャープの補償プラン。故障や盗難、紛失、全損、水没、破損といったトラブルを有料で補償する。

今回「AQUOS sense10」SIMフリーモデルを購入し「モバイル補償パックプラスＳ」を新規契約したユーザーを対象に、抽選で100名に500円分のAmazonギフトカードをプレゼントする。キャンペーンへの応募は不要。具体的な対象ユーザーは下記の通り。

「AQUOS sense10」SIMフリーモデルで「モバイル補償パックプラスＳ」の契約審査が完了したユーザー

キャンペーンプレゼント送付時（2026年3月以降予定）に契約中のユーザー

申込みにはCOCORO MEMBERSへの登録が必要で、契約開始には同社アプリを利用した審査が必要となる。COCORO STOREでモバイル補償パックプラス付きで端末を購入したユーザーは対象外。詳しい応募条件などはキャンペーンページに掲載されている。