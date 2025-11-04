J:COMは11月13日より、同社の個人向けモバイルサービス「J:COM MOBILE」および法人向けモバイルサービス「J:COM MOBILE BUSINESS」の新ラインナップとして、シャープ製スマートフォン「AQUOS sense10」の販売を開始する。

AQUOS sense10

2026年1月15日までに購入すると5,000円キャッシュバック

「AQUOS sense10」は、通話と撮影の両面でAIを活用しており、通話中の騒音を除去する「Vocalist（ボーカリスト）」機能や、人の声のみを抽出して相手に届ける機能を搭載。また、画質エンジン「ProPix」により、ズーム時の画質向上や撮影中の影・映り込みの低減を図っている。

デザイン面では、デザイナー・三宅一成氏が設立した「miyake design」が監修。「Casual」「Kireime」「Basic」の3つの世界観を表現した全4色を展開。本体は約166gで、防水（IPX5／IPX8）・防塵（IP6X）仕様やMIL-STD-810H準拠（耐衝撃落下はMIL-STD-810G）などを備えた耐久性能も特徴だ。

ディスプレイには屋外でも見やすく、最大240Hz相当のなめらかな映像を楽しめる「Pro IGZO OLED」を採用。5,000mAhの大容量バッテリー搭載との組み合わせで、フル充電から1日10時間の利用で2日間使用可能としている。

J:COM MOBILEでの販売価格は一括払い時が71,280円、24回払い時は月額2,970円×24回、48回払い時は月額1,485円×48回。11月13日から2026年1月15日までの期間中に本機を購入・応募すると、もれなく5,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施する。J:COM BUSINESS MOBILEでの価格は要問合せ。

主な仕様は、OSがAndroid 16、CPUがSnapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform、内蔵メモリが6GB、ストレージが128GB、ディスプレイは約6.1インチ。サイズは約W73×H149×D8.9mmで、質量は約166g。アウトカメラは標準・広角ともに約5,030万画素、インカメラは約3,200万画素。Wi-FiはIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax、BluetoothはVer.5.2に対応。防水はIPX5／IPX8、防塵はIP6X。生体認証は指紋認証と顔認証に対応し、おサイフケータイやNFCも利用できる。