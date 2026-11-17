TVS REGZAは11月17日、2026年秋冬のブランド戦略・新商品発表会を開催した。登壇した石橋泰博取締役副社長は「映像体験を深め、暮らしへ、世界へ」をテーマに、春に掲げた3つの方針について直近半年間の進捗と今後の戦略を紹介した。

レグザ、RGB Mini LED搭載テレビ強化と海外展開を加速。目黒蓮さんも登壇した新戦略発表会

RGB Mini LEDの強化と「テレビの使い方改革」

1つ目は「さらなる映像体験の向上」だ。同社は2026年をRGB Mini LED元年と位置づけ、製品ラインアップやサポート体制の拡充を進めてきた。

「この半年間でRGBを取り巻く環境は大きく動き始めています。日本国内でもRGBという言葉に触れる機会が増えてまいりました。日本の国内市場におけるRGB Mini LED技術は、プレミアムゾーンの新しい技術として認知され、2027年、2028年と割合を増やしていくと想定しております。今後さらに多くのブランドが製品投入してくると想定されます」

登壇した石橋泰博取締役副社長

こうした市場環境を見据え、同社独自のRGB Mini LED技術を「Pure RGB」と命名した。

「私たちが本当に大切にしているのは、スペックの高さだけではありません。どのような映像が本当に良い映像なのか。皆様の想像を超えたリアリティをお届けすることが、私たちの使命だと考えております。夕日は本来の明かり、山は本来の緑、空は本来の青に。より鮮やかに作り変えるのではなく、そこにある美しさをできる限りそのままにお届けする。それがレグザのPure RGBに込めた思いです」

発表会には、新CMに出演する目黒蓮さんも登壇。RGB Mini LED搭載テレビについて「すごい映像が美しいですし、色彩だったりとか、あとこのすごい純度の高い、そしてコントラストも素晴らしい」と評価した。

会場中央に設置されていた100型を超える大型モデルを鑑賞する目黒蓮さん

新CMのメッセージにちなみ「ピュアとは何か」を問われると、「みんなが持っているもの」と回答。「いろんなものを経験して最終的にピュアに行き着くっていうのも、なんか最強だなと思って」と語り、自身の経験と重ねてピュアであることの大切さを説明した。

今後は幅広いラインアップを展開する「全包囲戦略」を進めるとともに、RGB Mini LEDの進化にも取り組む。会場では第4のLED光源を追加した次世代バックライトも参考展示された。

また映像体験そのものだけでなく、テレビの役割を広げる「テレビの使い方改革」にも取り組む。

「テレビを見る場合、ほとんどは動画を見るという視聴体験だけになっておりますけれども、レグザはテレビが暮らしの中で果たす役割そのものを広げていきたいと考えております。テレビに近づくだけで、天気やニュースなどを自動的に表示いたします。テレビを映像を見るデバイスから生活インフラを支えるデバイスへと、能動的なサービスプラットフォームへ進化させてまいります」と述べた。

アジア市場で成長、欧州への再参入も本格化

2つ目はグローバル展開だ。日本ブランドであることを強みとして、アジアでの成長と欧州市場への再参入を推進する。

グローバルで大きく伸長するレグザブランド

「春にグローバル展開を本格化させていくと宣言いたしました。レグザは日本ブランドであることを武器に、特にアジア市場において着実に成長しております。また、欧州における再参入活動を本格化させております。今年はドイツ・ベルリンで行われましたIFAに、レグザブランドとして初出展を果たしました。IFAではレグザのRGBモデルがイノベーションアワードを受賞するなど、欧州においても高い評価を受けております」

「そして2026年の出展に続き、2027年も米国ラスベガスのCESへの出展を予定しております。レグザの新技術でこれからの生活がさらに豊かになるというメッセージをグローバルに発信してまいります」

テレビ以外の領域を拡大、総合映像音響メーカーへ

3つ目は新カテゴリー製品の拡大だ。石橋氏は家庭におけるテレビの設置台数が減少する一方、動画の視聴時間は増えているという市場環境の変化を指摘した。

「一昔前は家の中にテレビが2台、3台というお宅は珍しくありませんでした。しかし現在はリビングルームに1台というお宅が増えています。さらに、特に独身の方はテレビがないというお宅も珍しくありません。一方で、動画を見ている時間というのは着実に増えております」

「私たちレグザは、お客様が動画を見るTPOに合わせ、テレビが1台しかないお宅には2台目、3台目の映像製品、また1台目のテレビをより良くするための音響製品をご提供したいと考えております。テレビをお持ちでないお宅には、お客様のライフスタイルに合ったテレビに代わる映像製品をご提供することを目指しています。皆様の多様なライフスタイルに合った映像製品をご提供する、総合映像音響メーカーであることを目指しています」

テレビ以外の製品も成長しており、売上高は4Kプロジェクターが前年度比147％、サウンドシステムが162％、ゲーミングモニターが124％に伸長したという。

今回発表したレーザープロジェクター、インテリアとしての活用を提案する「レグザArtVision」、コードレスタッチモニター「Lumonia（ルモニア）」なども、こうした事業拡大の一環となる。

「レグザは培ってきた高画質、高音質、UXの技術を背景に、お客様の映像体験をさらに深めていただくため、活動してまいります。さらにその活動を世界へ、新しいデバイスへと広げてまいります」