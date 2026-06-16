NTTドコモは6月16日、シャープ製スマートフォン「AQUOS R11 SH-51G」の予約受付を開始した。発売は2026年7月上旬の予定で、ドコモオンラインショップでの事前購入受付開始も同時期となる。価格は162,470円。

AQUOS R11 SH-51G

AQUOS R11 SH-51GではライカCameraが監修した3眼構成のカメラを採用し、最大2.9倍の光学ズームに対応。新機能「スマートフィットズーム」は、AIが被写体を自動認識したうえで最適な構図を提案・撮影する機能で、ワンタップ操作で完結する。

このほか、個人情報や位置情報の特定につながる文字情報を自動でマスキングするプライバシー保護機能や、全員が目を開いた状態で撮影できる「まばたき軽減」機能を備える（各機能は事前設定が必要）。

約6.5インチのPro IGZO OLEDディスプレイを搭載し、ピーク輝度は3,600nitを実現。スリムベゼルにより大画面でありながら持ちやすいサイズを確保している。屋外での視認性向上を図る「スマートアウトドアビュー」技術で暗部を補正して黒つぶれを抑制するほか、Dolby Atmos対応スピーカーによるサラウンドサウンドと強化された放熱設計を組み合わせ、映像コンテンツを快適に視聴できる環境を整えた。

特徴的な新機能として、光を使った通知体験「アカリウム」を搭載する（事前設定が必要）。本体を裏返した際にほのかな灯りが静かに広がる仕組みで、就寝前後などの場面での利用を想定している。カメラデザインにはmiyake designが監修する自由曲線を採用し、日常に溶け込むたたずまいを目指したとしている。

また、壁紙・アイコン・配色などをまとめてカスタマイズできる「ホーム・デコ」機能も搭載する。

AQUOS R11 SH-51Gの発売にあわせて、リサイクル素材を採用した「エアクッションケース（ブラック）」、縦横2方向のスタンド機能とカードポケットを備えた「スタンドスマートフリップケース（ダークネイビー／ベージュ）」、アンチリフレクション仕様の「ARガラスフィルムハイグレード」が発売される。「ARガラスフィルムハイグレード」については、「smartあんしん補償」加入者向けのスマホ画面割れ保険との組み合わせで画面修理・交換費用を最大1万円まで補償するオプションも用意する。

発売日から2026年8月20日までの期間中に対象販売チャネルで本機を購入し、キャンペーンサイトから応募したdポイントクラブ会員を対象に、dポイント（期間・用途限定）1万ポイントをもれなく進呈するキャンペーンを実施する。機種単体（白ロム）購入も応募対象。応募にはCOCORO MEMBERS（旧SHARP i CLUB）への会員登録（無料）が必要で、シャープ公式アプリ「My AQUOS」から応募する。