ソフトバンクは9月9日、ワイモバイルブランドの新商品として、シャープ製5Gスマートフォン「AQUOS wish6」を9月17日に発売すると発表した。同日から予約受付を開始している。カラーはSORA／KINU／SUMIの3色。

25カ月目の返却で実質負担24円

「AQUOS wish6」は、約6.6インチの液晶ディスプレイを搭載するAQUOSシリーズのベーシックモデル。8月5日に発表され、9月中旬に各キャリアから発売されることがアナウンスされていた。ワイモバイルでの「AQUOS wish6」の価格は46,224円。他社からの乗り換え（MNP）または新規契約で購入し、端末購入プログラム「新トクするサポート（A）」を利用して25カ月目に端末を返却した場合、24カ月間の実質負担額は24円（1円／月）となる。

アウトドアビュー利用時の最大輝度は約1,000nitで、最大120Hz駆動の「なめらかハイスピード表示」に対応する。屋外での視認性を高めるとともに、動画などをなめらかに表示できる。

ボディには、フロントガラス、フレーム、バックパネルからなる3ピース構造を採用。フレームに金属部材を組み込むことで、スリムな筐体と曲げに対する強さを両立した。シャープ所定の試験では、前機種「AQUOS wish5」より曲げに対する強度が向上しているという。

防犯・迷惑電話対策機能も備える。知らない相手から電話がかかってきた際には注意喚起のメッセージを表示し、通話中に不審な内容を検知するとメッセージと警告音で危険を知らせる。また、国際電話を悪用した詐欺や迷惑電話への対策として、海外からの着信および海外への発信を制限できる。これらの機能には事前設定が必要で、すべての迷惑電話や詐欺電話を検知・防止できるわけではない。

5,000mAhのバッテリーを搭載し、防水／防塵性能はIPX5／IPX8／IPX9、IP6Xに対応。おサイフケータイやNFC、指紋認証／顔認証にも対応する。ワイモバイル版の製品番号は「A603SH」。

主な仕様は以下のとおり。