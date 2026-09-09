ソフトバンクは9月9日、ワイモバイルブランドの新商品として、シャープ製5Gスマートフォン「AQUOS wish6」を9月17日に発売すると発表した。同日から予約受付を開始している。カラーはSORA／KINU／SUMIの3色。
25カ月目の返却で実質負担24円
「AQUOS wish6」は、約6.6インチの液晶ディスプレイを搭載するAQUOSシリーズのベーシックモデル。8月5日に発表され、9月中旬に各キャリアから発売されることがアナウンスされていた。ワイモバイルでの「AQUOS wish6」の価格は46,224円。他社からの乗り換え（MNP）または新規契約で購入し、端末購入プログラム「新トクするサポート（A）」を利用して25カ月目に端末を返却した場合、24カ月間の実質負担額は24円（1円／月）となる。
アウトドアビュー利用時の最大輝度は約1,000nitで、最大120Hz駆動の「なめらかハイスピード表示」に対応する。屋外での視認性を高めるとともに、動画などをなめらかに表示できる。
ボディには、フロントガラス、フレーム、バックパネルからなる3ピース構造を採用。フレームに金属部材を組み込むことで、スリムな筐体と曲げに対する強さを両立した。シャープ所定の試験では、前機種「AQUOS wish5」より曲げに対する強度が向上しているという。
防犯・迷惑電話対策機能も備える。知らない相手から電話がかかってきた際には注意喚起のメッセージを表示し、通話中に不審な内容を検知するとメッセージと警告音で危険を知らせる。また、国際電話を悪用した詐欺や迷惑電話への対策として、海外からの着信および海外への発信を制限できる。これらの機能には事前設定が必要で、すべての迷惑電話や詐欺電話を検知・防止できるわけではない。
5,000mAhのバッテリーを搭載し、防水／防塵性能はIPX5／IPX8／IPX9、IP6Xに対応。おサイフケータイやNFC、指紋認証／顔認証にも対応する。ワイモバイル版の製品番号は「A603SH」。
主な仕様は以下のとおり。
- カラー：SORA／KINU／SUMI
- OS：Android 16
- ディスプレイ：約6.6インチ
- アウトカメラ：約5,010万画素
- インカメラ：約800万画素
- バッテリー容量：5,000mAh
- Wi-Fi：IEEE802.11a／b／g／n／ac
- Bluetooth：バージョン5.3
- 防水／防塵：IPX5／IPX8／IPX9、IP6X
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- その他：おサイフケータイ／NFC対応
- 製品番号：A603SH
- 発売日：9月17日