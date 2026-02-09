シャープは2月5日、テレビ「AQUOS」の25周年を記念した「ご愛顧感謝祭」キャンペーンを開始した。対象機種購入者へのキャッシュバックとYouTube Premium 3カ月無料クーポンを提供する。

対象のテレビ「AQUOS」を購入した人に最大25,000円をキャッシュバックする。購入期間は2月5日～3月31日まで。キャッシュバックにはキャンペーンサイトからの申し込みが必要で、セブン銀行「ATM受取」での受け取りとなる。申し込みの受付期間は2月10日～4月20日16:59まで。

キャッシュバック額は機種により異なり、キャンペーンサイトで確認できる。キャッシュバックの受け取り期限は、セブン銀行からの案内通知（Eメール）が届いてから30日以内。

対象機種とキャッシュバック金額

YouTube Premium 3カ月無料クーポンは、エンタメ・生活情報サポートアプリ「COCORO VISION(ココロビジョン)」搭載のテレビ「AQUOS」を使用している人が対象。このクーポンはキャッシュバックと異なり、購入時期によらず申し込める。

YouTube Premiumを初めて契約する人限定で、購入時期に関わらず3カ月無料クーポンを進呈。これにより、YouTubeとYouTube Musicを広告なしで楽しめる。クーポン提供期間は2月5日 11:00～7月30日まで。対象となる「ココロビジョン」搭載機種は、シャープの専用サイトで確認可能。キャンペーンサイトで条件の詳細を確認できる。

YouTube Premium初回3カ月無料の対象者は、YouTube Premium、YouTube Music Premium、YouTube Premium Lite(無料キャンペーンを含む)を初めて利用する人となる。無料期間(3カ月)が終了すると、通常の月額利用料(個人)1,280円がかかる。