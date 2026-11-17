シャープからスタンダードスマートフォンの最新モデル「AQUOS sense11」が発表されました。

11月26日からNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、J:COMほか、オープンマーケット向けにも発売されます。発表に先立ち開催された説明会では、AQUOS senseシリーズが目指してきた「必要十分なスマホ」の新たな方向性が示されました。

スマホの「必要十分」を見直し、長く快適に使える性能を追求

シャープ通信事業本部長の中江優晃氏は説明会の冒頭で、今回の「AQUOS sense11」はあらゆるものの価格が高騰する中で、必要十分とは何かを考え抜いた末の提案だと紹介しました。

通信事業本部 事業戦略推進部長の清水寛幸氏は、スマートフォンがAIやサービスとのインターフェースとなり、生活で最も身近な必需品になっていると指摘。その上で、今提供すべき必要十分とは、「買った時点での十分な性能だけではなく、長期間快適に余裕で使い続けられる性能」だと説明しました。

買い替えサイクルが延びる中、長く使いたいというユーザーのニーズに応えるため、「先を見据えて、必要なものを徹底的に磨く」という方向性に舵を切ったと清水氏。「長期間快適な、妥協のない性能」と「使う人に寄り添うAI機能」の2点に注力したと言います。

メモリを8GBに増量、長期サポートにも対応

「長期間快適な、妥協のない性能」として、まず挙げられたのがメモリです。

前モデル「AQUOS sense10」の基本構成である6GBから今モデルでは8GBに増量。清水氏は「現在の環境の中でスペックを向上するのは、とても勇気のいる決断」としながらも、数世代先のOSやアプリを快適に使うために必要だと判断したと話しました。加えて8GBの仮想メモリも利用できます。

ストレージは128GBで、最大2TBのmicroSDカードに対応。SoCには前モデルと同じ、Snapdragon 7s Gen 3が採用されています。据え置いた理由について、清水氏は数年先でも余裕で使える性能に加え、新しいSoCを使う際に発生する開発コストを低く抑えられるためとしています。

OSはAndroid 17を搭載し、最大4回のOSバージョンアップと6年間のセキュリティアップデートに対応。清水氏は、日本での買い替え周期が4年、あるいはそれを超えるようになっており、そうした人が選んでも余裕がある仕様にしたと説明しました。

約157gに軽量化、薄型ボディで高い耐久性と電池持ちを両立

背面はアルミ筐体のブラスト処理と、カメラリングのポリッシュ処理を組み合わせた仕上げ。カメラリングは樹脂からアルミに変更されています。

サイズは厚さ約7.6mm、重さ約157gで、前モデル比で1.3mm薄く、9g軽くなりました。薄型化しつつ防水はIPX5・IPX8に加えて新たにIPX9に対応。防塵はIP6Xで、米国国防総省の調達基準「MIL-STD-810H」の16項目に準拠した試験も実施されています。

バッテリーは従来どおり5,000mAhを確保。バッテリー容量そのままで薄くできた背景について、清水氏は基板の小型化に取り組んだと説明しました。

シャープの独自基準による試算によれば、動画視聴4時間、音楽ストリーミング3時間、SNS閲覧2時間、ゲーム1時間を想定した1日10時間の利用で約2日間使えるとのこと。また、バッテリーの劣化を抑える充電制御技術「インテリジェントチャージ」も搭載されています。

左がAQUOS sense10、右がsense11の基板とバッテリー。カメラ配置を最適化して基板を小さくし、バッテリーの厚さを約7mmから約5mmに薄くした

カメラは本格志向。自然な描写を重視、広角カメラも刷新

ディスプレイは約6.2インチのPro IGZO OLEDを採用。1～240Hzの可変駆動に対応し（毎秒120回の表示更新の間に黒画面を挿入する方式）、ピーク輝度は前モデル比約1.5倍の3,000nitとなっています。

カメラについては「長期間の利用を見据えて妥協のないもの」だと清水氏。標準カメラは約5,030万画素、1/1.55インチのセンサーで、「昨年モデルからステップダウンせず、引き続きハイエンド並み」と説明しました。

約5,030万画素の広角カメラは「全画素PDAF」対応のものに刷新。内部の撮影処理も見直し、連続撮影枚数はAQUOS sense10の3枚から10枚に増えています。

画質の方向性にも変化があります。清水氏は、これまでの「スマートフォンらしいパチッと写る」考え方から、暗いところは暗いまま描写し、ノイズもある程度は残す、より本格的なカメラに近い考え方に変えたと説明。「高い買い物になってきますので、使っていただく中で、少しでもおっと思っていただける」体験を目指したといいます。

中江氏は、ライカと長く協業してきた点に触れ、そこで培ったエンジニアのDNAは、ライカの監修を受けていないAQUOS sense11にも生きていると話し、「AIでは体験できない、リアルならではの味を大切にしたチューニング」だと説明しました。

このほか、新開発の薄型W-Boxスピーカーや、「AQUOS R11」で採用されたイルミネーション機能「アカリウム」も搭載されています。

写り込んだ人物をAIで自動消去、統合AI「NIAH」も搭載

長く快適に使える性能に加えて、清水氏がもうひとつの柱として挙げるのが「使う人に寄り添うAI機能」です。

カメラは従来から好評を得ている料理の影消しや、「AQUOS R11」で搭載した標識や看板の文字を判読できないように処理する「プライバシーセーフ」など、編集なしで使える「アシストAI」に対応しています。

今回新たに写り込んだ人物の消去機能も追加されました。残したい被写体をAIが判別し、周囲の人物を消去します。撮影するだけで自動的に処理されるのが特長。

この処理はオンデバイスで行われ、撮影後にバックグラウンドで実行されるため、カメラアプリを閉じてほかのアプリを使っている間に処理できるとのことです。

さらに、シャープの統合AIサービス「NIAH」アプリもプリインストールされています。

9月30日にサービスを開始した「NIAH」は、家事の困りごとを話し言葉で伝えるだけで支援してくれるAI。例えば「ダウンジャケットって家で洗えるの？」と尋ねると、洗濯機の「ダウンジャケットコース」の設定までサポートしてくれるというものです。

直販価格は94,600円から、10万円を切ることを意識

AQUOS sense11は11月26日から、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、J:COMで順次発売予定。オープンマーケット向けSIMフリーモデルも同日に発売され、RAM 12GB／ROM 256GBモデルはSIMフリーモデル限定となっています。

シャープの直販サイトの予定価格はRAM 8GB／ROM 128GBモデルが94,600円、RAM 12GB／ROM 256GBモデルが119,900円です。

質疑応答では、128GBのストレージは少ないのではないかという指摘もありましたが、清水氏は「10万円を切るというところを、ひとつ大きな境目と考えた」と回答。オープンマーケットでSIMフリーモデルを選ぶユーザーは一括で購入することが多いため、価格を意識したといいます。写真などのユーザーデータは、最大2TBのmicroSDカードで補えるという考えです。

価格を抑えるためにスペックを削る選択肢はなかったのかという質問には、「検討したが、現実的には仕様を下げても昨年モデルに対して価格が上がってしまう。いずれにしろ価格が上がるのであれば、しっかりと価値を上げて提供するべきだと考えた」と説明しました。

メーカーを取り巻く環境について中江氏は「非常に厳しい」と吐露し、為替の影響に加えて、メモリを含む半導体の価格が「経験したことのないようなスピードで上がっている」と明かしました。それらを受け入れたうえで、どのような価値とバランスで提供するかが、メーカーとして真摯に取り組むべきところだと話していました。