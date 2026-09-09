シャープは9月9日、ベーシックスマートフォン「AQUOS wish6」のSIMフリーモデル「SH-M36」を発表した。9月17日以降、順次発売する。カラーはソラ／キヌ／スミの3色。店頭予想価格は50,000円前後。

ディスプレイ最大輝度が従来機の約2倍に

「AQUOS wish6」は、約6.6インチ／HD＋（720×1,612ドット）の液晶ディスプレイを搭載するAQUOSのベーシックモデル。8月6日に発表され、キャリア版は9月中旬発売予定とアナウンスされている。今回発表となったのはこのオープンマーケット向けSIMフリーモデル。

アウトドアビュー発動時の最大輝度は約1,000nitで、「AQUOS wish5」と比べて約2倍に向上した。リフレッシュレートは最大120Hzに対応する。

筐体にはフロントガラス、フレーム、バックパネルからなる3ピース構造を採用。フレームに金属部材を組み込み、薄型化しながら曲げ荷重に対する強度をAQUOS wish5比で約20％高めたとしている。本体サイズは約165×76×8.3mm、重さは約189g。背面には細かな凹凸を付けるシボ加工を施し、滑りにくく指紋が目立ちにくいマットな質感とした。デザインは三宅一成氏が設立した「miyake design」が監修している。

5,000mAhのバッテリーを搭載し、充電時のバッテリーへの負荷を軽減する「インテリジェントチャージ」に対応する。防水性能はIPX5／IPX8／IPX9、防塵性能はIP6X。米国国防総省の調達基準「MIL-STD-810H」に準拠した18項目の試験も実施している。高さ1.22mからコンクリート面へ26方向で落下させる耐コンクリート落下試験を実施するほか、ハンドソープでの洗浄やアルコール除菌シートでの拭き取りにも対応する。

防犯アラートや「国際電話ブロック」を搭載

防犯・迷惑電話対策も強化した。本体を振ると大音量の警告音を鳴らす「防犯アラート」を搭載。事前に設定しておけば、登録した緊急連絡先への自動発信や、位置情報を含むSMSの送信も行える。また、過去の特殊詐欺の事例をもとにAIが通話内容を解析し、不審な電話の可能性がある場合に注意を促す機能を搭載する。

国際電話を使った詐欺や迷惑電話への対策として、海外からの着信と海外への発信を制限する「国際電話ブロック」もAQUOS wishシリーズで初めて採用した。電話に出られなかった際には、AIが伝言内容を自動で文字起こしする「電話アシスタント」を利用できる。

約5,010万画素カメラ、文書撮影モードにも対応

アウトカメラは約5,010万画素、インカメラは約800万画素。書類やメニューなどを撮影した際、映り込んだ影を除去したり、斜めから撮影した画像の台形歪みを補正したりする「文書撮影モード」に対応する。

そのほか、視認性に配慮した「たづがね角ゴシック Info」や「UD学参丸ゴシック」などのフォントを選択可能。大きなアイコンと文字を表示する「かんたんモード」、保護者が利用アプリなどを管理できる「ジュニアモード」も備える。

OSはAndroid 16。OSアップデートは発売日から最大2回、セキュリティアップデートは発売日から4年間を予定する。

月額385円の専用補償サービスも提供

SIMフリー版「AQUOS wish6 SH-M36」の発売にあわせ、シャープは9月17日から専用補償サービス「モバイル補償パックプラス for AQUOS wish6」の提供を開始する。故障や水没、盗難、紛失などのトラブルを補償するサービスで、月額払いと2年分一括払いの2プランを用意する。

モバイル補償パックプラス for AQUOS wish6

料金は「モバイル補償パックプラス for AQUOS wish6 月額」が月額385円、「モバイル補償パックプラス for AQUOS wish6 2年」が2年分一括で6,600円。2年プランは2年間の利用を前提としており、途中で解約した場合の返金はない。

修理はシャープ修理窓口に加え、シャープ認定のモバイル機器修理ショップ「iCracked Store」でも受け付ける。モバイル補償パックプラスの加入者は、iCracked Storeで純正部品を使用した最短60分の即日修理を補償適用価格で利用できる。ただし、購入から1年未満でメーカー保証が適用される修理については、iCracked Storeの即日修理サービスは利用できない。

また、契約開始から1年経過後、電池の健康度が「低下」となった端末について、契約期間中1回に限り電池を無料で交換するサービスも用意する。このほか、自然故障時の預かり修理、水濡れや破損、盗難・紛失時の端末交換などを補償対象としている。

「AQUOS wish6 SH-M36」の主な仕様は以下のとおり。