IIJmioは6月9日、Amazonで実施中の「スマホ大特価セール」の対象端末を新ラインナップに変更した。

対象はmotorola「moto g05」、OPPO「OPPO Reno11 A」、SHARP「AQUOS sense9［6GB／128GB］」、Apple「iPhone 14［128GB］中古（未使用品）」の4機種で、一括販売価格は4,990円から。セール期間は2026年11月4日まで。

同セールは、IIJmio ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で申し込み、対象端末を同時に申し込むことで、1契約者（mioID）あたり1台まで特別価格で提供するAmazon限定のキャンペーン。Amazon上では、IIJmio公式サイトで実施中の「スマホ大特価セール」とは異なる販売価格が設定されている。

各機種の特別価格は、「moto g05」（motorola）が通常19,800円のところ約74％オフの一括4,990円、24回払いで月々210円。

「OPPO Reno11 A」（OPPO）が通常39,800円のところ約67％オフの一括12,980円、24回払いで月々542円。

「AQUOS sense9［6GB／128GB］」（SHARP）が通常64,980円のところ約41％オフの一括37,800円、24回払いで月々1,576円。

「iPhone 14［128GB］中古（未使用品）」が通常95,800円のところ約34％オフの一括62,800円、24回払いで月々2,618円となっている。

moto g05

iPhone 14［128GB］中古（未使用品）

AQUOS sense9［6GB／128GB］

OPPO Reno11 A

なお、初期契約解除制度を利用して契約解除した場合は本キャンペーンの対象外となる。また、転売目的の購入と判断される場合は申し込みを断ることがあるほか、申し込み完了後であっても端末割引特典を取り消し、割引相当額を別途請求する場合があるという。IIJmio公式サイトで実施中のキャンペーンとは併用できない。セールページはこちらから確認できる。