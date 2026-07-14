インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向けサービス「IIJmio」のサプライサービスにおいて、SHARP製スマートフォン「AQUOS R11」とmotorola製スマートフォン「motorola edge 60」の販売を7月9日から開始した。

同社が6月9日から実施している「スマホ大特価セール」の対象機種にも追加されており、MNP転入で同時に申し込んだ場合に期間限定ののりかえ価格で購入できる。

AQUOS R11

「AQUOS R11」は、RAM 12GB／ROM 512GBモデルを用意する。通常価格は一括払いが163,200円、24回払いが月額6,810円。のりかえ価格は一括払いが129,800円、24回払いが月額5,409円となる。端末補償オプションは月額1,200円。カラーはネイビー、アイボリー、テラコッタの3色を用意する。

「motorola edge 60」は、RAM 8GB／ROM 128GBモデルをラインアップする。通常価格は一括払いが59,800円、24回払いが月額2,498円。のりかえ価格は一括払いが37,800円、24回払いが月額1,576円となる。端末補償オプションは月額750円。カラーはジブラルタルシーネイビー、シャムロックグリーンの2色を用意する。

motorola edge 60

このほか、7月1日には「POCO X8 Pro」の8GB／256GBモデルを一括37,800円、「Xperia 10 VII」を一括54,800円、「AQUOS sense9」の6GB／128GBモデルを一括24,800円で対象機種に追加した。いずれも条件を満たした場合ののりかえ価格となる。

未使用品の「iPhone 16」は、128GBモデルを一括94,800円、256GBモデルを一括104,800円で提供する。「Google Pixel 10」の128GBモデルは、良品が一括82,800円、美品が一括85,800円、未使用品が一括89,800円となる。

スマホ大特価セールは11月4日21時59分まで行われる予定。期間中、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で申し込み、対象端末を同時に申し込んだ利用者に、のりかえ価格を適用する。

適用には、申し込んだ音声回線の利用を開始していることに加え、キャンペーンの申込月を1カ月目として過去12カ月目までの間に、音声回線の契約と同時に端末のキャンペーン価格やのりかえ価格を利用した申込実績がないことが条件となる。

のりかえ価格の適用は1契約者のmioIDあたり対象機種の中から1台まで。同時に複数台を申し込んだ場合は、最も割引額が大きい端末に適用される。IIJmioのWebサイトからの申し込みが対象で、パッケージを利用した申し込みや、JALモバイル、BIC SIM、価格.comを経由した申し込みは対象外となる。

24回払いは、回線サービスを同時に契約した場合に選択できる。24カ月以内に月額支払いの終了を申し込む場合は、月額料金に残りの支払い月数を乗じた残額調整金が発生するとしている。