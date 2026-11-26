モトローラ・モビリティ・ジャパン（以下、モトローラ）は、Androidスマートフォン「motorola signature」を、2026年12月4日に発売する。モトローラ公式オンラインストア販売価格は179,800円。「格をモトー」をコンセプトに、上質なデザインと快適な操作性、パーソナルエージェントを一体で提供する新フラッグシップモデルとなる。

「motorola signature」は、24時間365日のパーソナルエージェントサービス「モトローラ・シグネチャー・クラブ」が付帯するモトローラの新フラッグシップとなるAndroidスマートフォン。モトローラ・シグネチャー・クラブは、15都市のミシュラン星付きレストランやプライベート空港リムジン、日本国内の30以上のゴルフコース予約などの代行手配が可能で、2年間無料で利用できる。

厚さは6.99mm、質量は約186gと薄型軽量設計で、DXOMARK GOLD CAMERA認定の50MP Sony LYTIA 828センサーを内蔵した、夜景、ポートレートなど様々な状況で撮影が行えるカメラを搭載。メインカメラ、超広角カメラ、インカメラ、全てで4K動画が撮影が行え、100倍ズームにも対応する。TurboPower 90W 急速充電に対応し、約15分で半分以上の充電が行える。バッテリー容量は5,200mAhで、ワイヤレス充電「Qi」規格にも対応する。

本製品は、7年間のOSアップデートとセキュリティアップデートを保証。定期的なOSアップデートが、将来のAIイノベーションへのアクセスを可能とし、長期的なセキュリティアップデートが、ランサムウェアなどの脅威からユーザーを守るとのことだ。

また、対象期間内にmotorola signatureを購入し、モトローラ・シグネチャー・クラブへのサインアップを完了すると、1年間毎月、有名コーヒーチェーンの飲食チケット500円分がプレゼントされる（500円分×12カ月）。購入対象期間は、2026年12月4日から2027年3月31日まで。

販売チャンネルは、ソフトバンク、MVNO事業者各社、全国主要家電量販店、モトローラ公式オンラインストア、Amazon.co.jp、国内オンラインショップとなっている。なお、ソフトバンクの取扱いは「カーボンブラック」のみとなる。