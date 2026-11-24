Amazonは11月24日、ベネッセコーポレーションとの協業強化に関する発表会を開催した。ベネッセが培ってきた幼児教育のノウハウとAmazonのデジタル環境を組み合わせ、子どもが楽しく学び、保護者が安心して見守れる環境づくりを進めていくとしている。

この取り組みの一環として、しまじろうの知育アプリ5タイトルを新たに提供するほか、「Amazon キッズ タブレット 8 しまじろう エディション」を同日発売した。価格は41,980円。8.7型ディスプレイを搭載する子ども向けAndroidタブレットで、専用の保護カバーと壁紙にしまじろうのデザインを採用する。

しまじろうと一緒に学べる知育アプリ、こどもちゃれんじの教材にも対応

タブレットには子ども向け定額サービス「Amazon Kids+」が1年分も付属する点が大きな特徴。知育アプリや絵本、児童書、漫画、ゲーム、動画など数千点のコンテンツを追加料金なしで楽しめる。利用期間終了後は有料契約に自動更新され、Amazonプライム会員は月額780円、非会員は月額980円で利用できる。

「Amazon キッズ タブレット 8 しまじろう エディション」

Amazon Kids+ではこれまでもベネッセとの連携を通じて、しまじろうの映画やテレビシリーズ、アプリなど120タイトル以上を提供してきた。今回の協業強化に伴い、2027年1月31日から知育アプリ5タイトルを順次独占配信する。年齢に合わせて論理・数量・図形・言語を学べる問題を合計約600問収録しており、これらのアプリはAmazon Kids+の利用者であれば利用可能だ。

さらに、幼児向け通信教育「こどもちゃれんじ」のデジタル教材「まなびルーム」にも対応。年少向けの「ほっぷ」、年中向けの「すてっぷ」、年長向けの「じゃんぷ」の教材を同じタブレットで利用できる。なおこちらは別途入会・受講料が必要で、Chromeブラウザのインストールと初期設定も必要になる。

Google Playストアにも対応しており、保護者が個別に許可することで、子どもの成長や興味に合わせて学習アプリなどを追加できる。加えて、Amazonではこのような不安に応えるペアレンタルコントロール機能も強化した。子どもにデジタルデバイスを持たせる際、保護者にとって気になるのが利用時間やコンテンツの内容だという。

デザインを一新した保護者向けアプリ「Amazonペアレントダッシュボード」では、子どもが使ったアプリや利用時間をスマートフォンから確認できる。利用時間の上限は曜日ごとに設定でき、学習目標を達成するまでゲームなどの利用を制限することも可能。ワンタップで端末をロックする機能や、その場で利用時間を延長する「ボーナスタイム」機能も備える。

Fireタブレットは子ども向けの教育用デバイスとしても展開中。日本では2019年から本格導入

実はAmazonのタブレット製品として初めてAndroid OSが採用され、Google Playも利用できるようになっている

年齢別のしまじろう知育アプリをAmazon Kids+で提供。デバイス本体に付属する1年分のライセンスで体験できる

8インチモデルと11インチモデルにそれぞれ3歳以上向け、6歳以上向けを用意

幼児にも広がるデジタル学習、ベネッセがAmazonと協業する背景

ベネッセコーポレーション「こどもちゃれんじ」事業責任者の中村晋一良氏は、幼稚園児でも毎日タブレットに触れる割合が2割を超え、週に1回では4割に達するなど、幼児にもデジタルデバイスが浸透していると説明した。

幼児教育、育児環境にデジタルメディアが一気に浸透したと説明

ベネッセ「こどもちゃれんじ」は2028年に40年。豊富な知見をデジタル技術を融合させたコンテンツ開発に取り組んでいる

コンテンツ配信でAmazonとはかかわってきたとベネッセ。安心して使えることも向け専用ハードウェアに加え、ペアレンタルコントロール機能の充実も魅力

Amazon Kids+だけでなく、こどもちゃれんじのサブスクリプションでもキッズタブレットを活用できる

デジタルならではの学習効果への期待と、長時間利用や健康面への不安が共存する中、ベネッセが約40年にわたって培ってきた幼児教育の知見とAmazonの技術を組み合わせ、子どもの自発的な学びを支援する考えを示した。

庄司智春さん・藤本美貴さん夫妻が登壇。デジタル育児について話す

発表会にはゲストとして、3人の子どもを育てる庄司智春さんと藤本美貴さん夫妻が登壇。デジタルデバイスの使いすぎや閲覧内容への不安に触れつつ、保護者が安心して見守りながら、子どもが楽しく学べる両社の取り組みを歓迎した。

藤本さんは親が教えていなくてもデジタルデバイスを通じて子どもが知識を得られることに触れ、使いすぎを心配する一方で、上手に活用していきたいと話す。庄司さんは、子どもが楽しみながら学べることに加え、保護者が安心してタブレットを渡せる環境が整っていることを評価した。

トークセッションの終盤には新製品を手にしたしまじろうもサプライズで登場。夫妻は自身の子どもたちもしまじろうと一緒に育ってきたと振り返り、フォトセッションに臨んだ。