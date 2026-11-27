FCNTのタフネススマートフォン「arrows Alpha 2」、2026年8月の発売以来、意外にもユーザー満足度でトップクラスを維持しています。見る目が厳しいユーザーが集まる「価格.com」では、arrows Alpha 2のユーザー満足度が4.56と、スマートフォンの人気ランキングで1位の「Pixel 10a」（ユーザー満足度は4.36）を超えるなど、arrows史上最高といえる高評価となっています（点数は11月27日時点）。

シリーズの特徴ともいえるタフネス性能をさらに引き上げた点はもちろんですが、買い方によっては実質5万円台で購入できる値ごろ感と、フラットな形状に刷新した本体デザインと上質なカラーが幅広い層に注目されていました。

いささか地味な存在ながら、Pixel 10aを上回るユーザー満足度を獲得しているFCNTのタフネススマートフォン「arrows Alpha 2」。各社のスマートフォンの価格が高騰するなか、比較的手ごろな価格や指折りのタフネス性能、落ち着いた上質なデザイン、おサイフケータイなど日本のユーザーが重視する機能や装備を網羅している点が注目されている

タフネス性能を高めるも、基本はマイナーチェンジ

arrows Alpha 2は、群を抜く堅牢なボディーを特徴とする「arrows Alpha」（2025年8月発売）の基本コンセプトを継承したミッドレンジスマートフォン。タフネス性能やコスパの高さが評価された初代arrows Alphaのスマッシュヒットを受け、arrows Alpha 2はキープコンセプトのマイナーチェンジという印象の仕上がりになっています。

前面パネル、側面をフラットな形状に一新。わずかなデザイン変更ながら、初代arrows Alphaに漂っていた野暮ったい印象がなくなった

チップセット、パネルサイズ、デュアルカメラなどの装備は初代arrows Alphaと基本的に同じ。グローバル展開している海外メーカー製スマホでは省略されがちなおサイフケータイやmicroSDカードスロットを引き続き搭載した点は評価できます。ただ、ワイヤレス充電には対応しない点も受け継がれたのは、ちょっと残念といえます。

カメラの横におサイフケータイのロゴが見える

デュアルカメラは広角カメラと超広角カメラの構成で、望遠撮影は中央部を切り出すクロップやデジタルズームになります。昨今のAndroidスマートフォンは望遠性能の高さで競っており、一定の評価を獲得しているだけに、望遠撮影の弱さは残念に感じます。また、ノイズを消す処理が強いこともあり、被写体によっては2倍の望遠撮影でも生成AIっぽいやや不自然な描写が目立つのも気になりました。カメラはarrows Alpha 2の数少ない不満点として挙げられます。

シリーズの特徴であるタフネス性能は、落下耐性を1.5mから1.8mに高めつつ、ディスプレイのガラスをGorilla Glass Victus 2にしてより傷つきにくくしています。初代arrows Alphaでは不可能だった水中撮影もできるようになり、タフネス性能は競合製品との差をさらに広げています。

スマホ選びで重視する人の多いバッテリーは5,370mAhに大容量化し、1回の充電で2日使えるとうたっています。約40分でフル充電できる急速充電機能も備え（別売の90W充電器利用時）、朝のちょっとした時間でもその日使える電力を確保できるのが好ましいと感じました。

もっとも低価格のモデルはメモリー8GB／ストレージ256GBで、SIMフリー版の価格は94,900円。初代arrows Alphaは、12GB／512GBモデルが88,000円だったので、メモリーとストレージを削ることで値上がりを最小限に抑えています。ちなみに、arrows Alpha 2の12GB／512GBモデルは118,800円なので、メモリーとストレージ容量を据え置いた場合は3万円を超える値上がりが避けられなかったことがうかがえます。

フラット化したデザインや新しいカラバリは好印象

このような改良が加えられたarrows Alpha 2ですが、幅広い層に注目されているのが一新されたデザインです。前面と背面のパネルをフルフラット化したほか、ベゼルをさらに細くして本体の幅を71.7mmに抑えています。背面パネルには、傷が付きにくいグラスファイバーを採用しつつ、4色の上質なカラバリを新たに採用しました。

実際に手にすると、デザインの変更で一気に洗練された印象を受けました。本体の幅を抑えているので持ちやすいうえ、背面パネルの手触りも高級感があり、ケースを装着せずに使いたくなります。全体のフォルムは初代arrows Alphaを色濃く継承しているにもかかわらず、デザインや素材の改良でここまで印象が変わるのには驚かされました。

arrows Alpha 2（左）と初代arrows Alpha（右）。全体のフォルムは共通だが、フラットな形状への一新や素材の改良で印象はかなり異なる

AmazonセールならMNPでなくても75,250円で買える

arrows Alpha 2は、購入方法によってかなり安く買えることも注目されています。前述の通り、SIMフリー版の価格は94,900円と10万円に迫る価格ながら、MNPだとIIJmioでは69,800円、楽天モバイルでは最大16,000ポイント還元で実質69,900円で購入できます。

Amazonでも、11月27日から始まったAmazonブラックフライデー先行セールで、8GB+256GBモデルが75,250円のセール価格になっています。8月末～9月上旬に開かれたAmazonスマイルSALEでは79,900円だったので、Amazonではこれまでで一番の安さといえるでしょう。モバイル回線の契約をいじらずに購入できるので、MNPでの購入が難しい人は注目できます。

さらに、FCNTは購入者に対し、Amazonギフトカード5,000円分（楽天モバイルでの購入は楽天ポイント5,000ポイント）と8,800円相当の急速充電器をプレゼントするキャンペーンを実施しており、これらを考慮すると前述のMNP購入では実質5万円台で入手できることになります。キャンペーンは当初11月30日までの予定でしたが、応募に利用する「La Member’s」のサービスが一時停止しており、応募期間は延長される見込みとなっています。

昨今のメモリー高騰を受けて、各社のミッドレンジスマホの価格が高騰するなか、買い方や買うタイミングをしっかり狙えば、お買い得でコスパの高い1台としてがぜん存在感が高まります。デザインの改良で所有する満足度も高まり、初代arrows Alphaよりもさらに若い層にも響きそうです。