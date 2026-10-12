BetaNewsは2026年10月5日(現地時間)、「How to Use Gemini to Install Android Apps (2026)」において、GoogleのAIアシスタント「Gemini」を使ったAndroidアプリのインストール方法を紹介した。

アプリ名を音声やテキストでGeminiに伝えることで、Playストアを手動検索する手間を省ける。ただし、Geminiによるアプリの自動インストールはできず、最終的な「インストール」の操作は利用者自身で行う必要がある。

Geminiに話しかけてアプリを探す方法

GeminiによるPlayストアへの移動を利用するには、個人用のGoogleアカウント、端末にインストールされたGoogle Playストアアプリ、18歳以上であることが必要となる。加えて「アクティビティの保存」を有効にしておく必要がある(参考情報：「Gemini アプリのアクティビティを管理、削除する - Android - Gemini アプリ ヘルプ」)。

音声による操作を利用する場合は、まずGeminiを端末のデジタルアシスタントに設定する。Androidの「設定」から「アプリ」→「デフォルトのアプリ」と進み、「デジタルアシスタントアプリ」の項目をクリックし、GeminiまたはGoogleを選択する。端末によって設定画面や手順には違いがあり、一部のAndroid端末では購入時から設定済みの可能性がある。

設定後は、複数の手段でGeminiを起動できる。ホームボタンの長押し、画面の下隅からスワイプする、ハンズフリーが有効な場合は「Hey Google」と呼びかけるなどの方法がある。

Geminiの起動後、「[アプリ名]をインストールする」や「[アプリ名]をPlayストアで探して」といった指示を出すと、Geminiが該当するアプリのPlayストア掲載ページを開く。利用者は内容を確認したうえで「インストール」をタップする。音声セッションの入力画面は最大5分間開いた状態を保てるため、アプリ名を確認したり、検索結果を修正したりできる。

テキスト入力でアプリを探す方法

音声を使わず、Geminiアプリ内のチャット画面にテキストを入力する方法もある。「[アプリ名]をPlayストアで開いて」のようにアプリ名を指定できるほか、「パスワードマネージャーをインストールしたい」といった機能を指定する依頼も可能だ。

ただし、こちらも自動インストールには対応していない。GeminiがPlayストアの掲載ページまで案内した後、インストールのタップは利用者自身が行う仕様だ。

利用条件と注意点、Googleアシスタントに戻す方法

AndroidタブレットでもこのPlayストア連携を利用できる。一方、Chromebookは対象外で、Googleが提供するPlayストアとの連携機能はAndroidスマートフォンとタブレットのGeminiモバイルアプリに限定されている。

前述の説明に従ってGeminiを端末のデジタルアシスタントに設定すると、スマートフォンだけでなく、直接ペアリングされたGoogleアシスタント対応のスマートウオッチやイヤホンでもGeminiへの置き換えが発生する。これに対し、スマートディスプレー、スマートスピーカー、テレビ、自動車、PixelタブレットではGoogleアシスタントが引き続き利用される。

GeminiからGoogle Assistantへ戻すことも可能だ。Geminiアプリを開き、メニューからプロフィール画像またはイニシャルを選択し、「Googleアシスタントに切り替える」をタップする。続いてGoogleアシスタントを選択し、確認画面で切り替えを確定する。

今回紹介されたPlayストア連携は、Geminiがアプリの検索や掲載ページへの移動を担い、インストールの最終確認は利用者が担当する手法だ。利用条件を満たして設定を済ませれば、従来のPlayストア検索より少ない操作でアプリをインストールできる。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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