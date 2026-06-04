株式会社ポケモンは6月3日、Nintendo Switch・スマートフォン（iOS・Android）向けポケモンバトルゲーム『Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）』のスマートフォン版を2026年6月17日より順次配信すると発表した。基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）。現在App StoreおよびGoogle Playにて事前登録を受付中だ。

Nintendo Switch版は4月8日よりニンテンドーeショップで配信中。Nintendo Switch 2の無料アップデートにも対応している。

スマートフォン版の配信開始により、Nintendo Switchとスマートフォンのクロスプラットフォームで、より幅広い環境でポケモンバトルを楽しめるようになる。同じニンテンドーアカウントでログインすれば、どの端末からでも同じセーブデータでプレイできる。

メガライチュウX

スマートフォン版配信を記念して、もれなく「ライチュウ」と「ライチュウナイトX」「ライチュウナイトY」が受け取れるキャンペーンが実施される。受け取り期間は6月17日～9月2日10:59まで。ゲーム内の「メールボックス」から受け取ることができ、Nintendo Switch版・スマートフォン版のどちらでも対応している。

ライチュウに「ライチュウナイトX」を持たせると「メガライチュウX」へ、「ライチュウナイトY」を持たせると「メガライチュウY」へとメガシンカさせることができる。なお、ふしぎなおくりものなどで受け取ったポケモンを『Pokémon HOME』に預けることはできない。

あわせて、メガライチュウXとメガライチュウYの特性も明らかになった。メガライチュウXはタイプ「でんき」で特性「エレキメイカー」を持つ。この特性を持つポケモンが登場した時点から5ターンの間、全体の場をエレキフィールド状態にする。エレキフィールド状態では地面にいるポケモンのでんきタイプの技の威力が1.3倍になり、ねむり状態にもならない。高さは1.2m、重さは38.0kg。

メガライチュウY

メガライチュウYはタイプ「でんき」で特性「ノーガード」を持つ。この特性はお互いの技の命中率を100％にする効果がある。高さは1.0m、重さは26.0kg。

画面は開発中のものです。

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